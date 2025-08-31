  1. Privatkunden
Panzerfahren und Kalaschnikow-Schiessen Saudi-Touristen schwärmen von «Kriegserfahrung» in Russland

Sven Ziegler

31.8.2025

Touristen können unter anderem selber Panzer fahren.
Touristen können unter anderem selber Panzer fahren.
Bild: Screenshot Tanksdriving.org

Während westliche Reisende Russland meiden, entdecken Touristen aus Saudi-Arabien und den Emiraten das Land für sich – mit Luxus, Zarenpalästen und militärischen Abenteuern. Marketing auf TikTok und vereinfachte Visa treiben den Boom.

Sven Ziegler

31.08.2025, 16:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Besucherzahlen aus den Golfstaaten nach Russland haben sich seit 2019 vervierfacht.
  • Neben Palästen locken auch Militär-Attraktionen wie Panzerfahrten und Kalaschnikow-Schießen.
  • Russland setzt auf vereinfachte Visa, neue Flugverbindungen und Social-Media-Kampagnen.
Mehr anzeigen

Russland erlebt derzeit einen überraschenden Tourismus-Boom – allerdings nicht aus Europa, sondern aus den Golfstaaten. Wie die Financial Times berichtet, haben sich die Besucherzahlen aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait seit 2019 vervierfacht. Während westliche Reisende wegen des Kriegs in der Ukraine fernbleiben, zieht Moskau eine neue Zielgruppe an: arabische Touristen, die Luxus und Abenteuer suchen.

Die russische Regierung hat dafür die Visa-Bestimmungen vereinfacht und setzt auf gezielte Werbung in sozialen Netzwerken. Auf TikTok und Instagram kursieren arabischsprachige Kampagnen, die Paläste, Winterlandschaften und sogenannte «Action-Touren» bewerben. Neue Flugverbindungen tragen zum Trend bei: Flynas aus Saudi-Arabien fliegt inzwischen direkt von Riad nach Moskau, Air Arabia bietet Verbindungen aus den Emiraten.

Viele Gäste aus der Golfregion bevorzugen Vier- und Fünf-Sterne-Hotels und geben laut der Plattform Ostrovok rund 30 Prozent mehr pro Nacht aus als europäische Reisende. Neben klassischen Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Peterhof nahe St. Petersburg gehören aber auch ungewöhnliche Angebote zum Programm. Ein saudischer Tourist schwärmt gegenüber der Financial Times: «Das, was wir gemacht haben, war die Kriegserfahrung: Panzerfahrt, leichte Militärübungen, Schiessen mit Kalaschnikow und RPG. Es war spannend und actionreich.»

Vermehrt junge Touristen vor Ort

Selbst das russische Winterklima schreckt die Besucher nicht ab. Temperaturen von minus zehn Grad seien «Teil des Erlebnisses», sagte ein weiterer Gast. Für Reisende aus der Wüste sei Schnee ein exotisches Abenteuer.

Besonders jüngere Touristen lassen sich durch Social Media inspirieren. «Die Preise und das Marketing haben mich überzeugt», sagte ein 27-jähriger Saudi der Financial Times. «Es gab viel Werbung auf TikTok und Instagram.»

Hintergrund des Trends sind auch geopolitische Entwicklungen: Russland sucht nach neuen Einnahmequellen, seit westliche Sanktionen viele klassische Gäste fernhalten. Laut Ökonomin Elina Ribakova profitiert Moskau weiterhin von Öl- und Gasexporten und investiert massiv in die Kriegswirtschaft. «Russland ist jetzt eine Tankstelle, die Panzer produziert», fasst sie es drastisch zusammen.

