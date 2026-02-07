  1. Privatkunden
Sabotageverdacht Beschädigte Bahngleise zum Olympia-Start sorgen für Unruhe

dpa

7.2.2026 - 15:28

Am Samstagmorgen kam es bei der italienischen Bahn zu massiven Einschränkungen. Ermittler prüfen die Hypothese einer Sabotage. (Symbolbild)
Am Samstagmorgen kam es bei der italienischen Bahn zu massiven Einschränkungen. Ermittler prüfen die Hypothese einer Sabotage. (Symbolbild)
imago images/Arnulf Hettrich

Fast zeitgleich zum Start der Winterspiele in Norditalien gibt es Zwischenfälle auf verschiedenen Bahnstrecken. Steht das in Zusammenhang?

,

DPA, Redaktion blue News

07.02.2026, 15:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zu Beginn der Olympischen Winterspiele wurden auf mehreren Bahnstrecken in Norditalien Schäden entdeckt, die zu erheblichen Verspätungen führten.
  • Dazu zählen ein gefundener Sprengkörper an einer Weiche, durchtrennte Stromkabel sowie ein Brand in einer Stromkabine.
  • Ermittler prüfen einen möglichen Sabotagezusammenhang und haben Anti-Terror-Experten eingeschaltet, auch mit Blick auf ähnliche Anschläge während der Olympischen Spiele 2024 in Paris.
Mehr anzeigen

Mit Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn im Norden des Landes an drei Stellen Beschädigungen entdeckt worden. Derzeit laufen Ermittlungen, ob es einen Zusammenhang gibt. Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa schliessen Ermittler nicht aus, dass es sich wie zu Beginn der Sommerspiele 2024 in Paris um Sabotage handeln könnte. Es kam zu erheblichen Verspätungen.

Auf der Strecke zwischen der Grossstadt Bologna und Padua im Norden wurde nach Angaben der Behörden ein «rudimentärer Sprengkörper» auf einer Weiche gefunden. Auf derselben Strecke wurde entdeckt, dass Stromkabel in einem Schacht durchtrennt wurden. Auf der Strecke zwischen Bologna und Ancona geriet in der Nähe des Bahnhofs von Pesaro eine Stromkabine in Brand. Die Verspätungen summierten sich auf bis zu eineinhalb Stunden. 

In die Ermittlungen seien auch Anti-Terror-Experten eingeschaltet, hiess es. Zumindest in Pescara wird vermutet, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. In Frankreich hatten Unbekannte kurz vor Eröffnung der Spiele im Juli 2024 koordinierte Brandanschläge auf das Netz der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge verübt. Durch zerstörte Signalanlagen und Kabel wurden drei der vier Hauptstrecken lahmgelegt.

Oper, Paparazzi und Pop-Diva: Italien feiert Olympia-Eröffnung

Oper, Paparazzi und Pop-Diva: Italien feiert Olympia-Eröffnung

25. Olympische Winterspiele: Mit einem dreistündigen Spektakel haben die Spiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen. Damit sind die Wettbewerbe nach 20 Jahren wieder zurück in den Alpen.

Invalid date

