Die bei dem spektakulären Diebstahl im Louvre erbeuteten Juwelen hatten nach Angaben der Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau einen Schätzwert von 88 Millionen Euro (ca. 81 Millionen Franken). Diese Zahl schliesse aber nicht den historischen Wert ein, den sie für Frankreich hätten, sagte Beccuau am Dienstag dem Sender RTL.
Die Staatsanwältin, deren Büro die Ermittlungen leitet, sagte, dass derzeit etwa 100 Ermittler an der Fahndung nach den Verdächtigen und den Edelsteinen beteiligt seien. «Die Täter, die diese Edelsteine gestohlen haben, werden keine 88 Millionen Euro verdienen, wenn sie die sehr schlechte Idee haben, diese Juwelen zu zerlegen», sagte sie in dem Interview. «Wir können vielleicht hoffen, dass sie darüber nachdenken und diese Juwelen nicht ohne Grund zerstören.»
Spektakulärer Einbruch im Louvre
STORY: Bei einem spektakulären Diebstahl im Pariser Louvre haben am Sonntagmorgen mehrere maskierte Täter diverse historische Schmuckstücke gestohlen, darunter Juwelen aus dem Besitz von Napoleon Bonaparte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die Täter mit Motorrollern vor und drangen gegen 9:30 Uhr durch ein Fenster in die Galerie d'Apollon ein. Sie nutzten dafür eine Hebebühne sowie einen Lastenaufzug und zerstörten Vitrinen mit Trennschleifern und Kettensägen. Der Einsatz dauerte laut Behörden bloss wenige Minuten. Rachida Dati, Kulturministerin: «Wir kamen sofort, nur wenige Minuten nachdem wir von dem Diebstahl erfahren haben. Aber der Vorfall dauerte nur rund vier Minuten – es ging sehr schnell. Wir müssen wohl sagen, dass es Profis gewesen sind. Die organisierte Kriminalität hat es heutzutage auf Kunstgegenstände abgesehen. Und Museen sind da natürlich im Visier. Denn Frankreich ist, wie Sie wissen, ein Land des Kulturerbes, ein Land mit historischen Kulturgütern von grossem Wert.» Verletzt wurde niemand. Das Museum, das mit rund neun Millionen Gästen pro Jahr, zu den meistbesuchten der Welt zählt, blieb am Sonntag aus «aussergewöhnlichen Gründen» geschlossen. Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet.