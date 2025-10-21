Dieses Bild zeigt die Krone der französischen Kaiserin Eugénie de Montijo. Bei einem Einbruch in das berühmte Museum Louvre in Paris haben die Täter Schmuckstücke erbeutet, die über ihren Marktwert hinaus «einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert» haben. Bild: Stephane De Sakutin/AFP/dpa

Die gestohlenen Juwelen aus dem Louvre haben einen gigantischen Wert: Nach Angaben der Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau liegt der Schätzwert bei 88 Millionen Euro.

DPA, Redaktion blue News dpa

Diese Zahl schliesse aber nicht den historischen Wert ein, wie die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau erklärt.

Etwa 100 Ermittler sind an der Fahndung nach den Verdächtigen beteiligt. Mehr anzeigen

Die bei dem spektakulären Diebstahl im Louvre erbeuteten Juwelen hatten nach Angaben der Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau einen Schätzwert von 88 Millionen Euro (ca. 81 Millionen Franken). Diese Zahl schliesse aber nicht den historischen Wert ein, den sie für Frankreich hätten, sagte Beccuau am Dienstag dem Sender RTL.

Die Staatsanwältin, deren Büro die Ermittlungen leitet, sagte, dass derzeit etwa 100 Ermittler an der Fahndung nach den Verdächtigen und den Edelsteinen beteiligt seien. «Die Täter, die diese Edelsteine gestohlen haben, werden keine 88 Millionen Euro verdienen, wenn sie die sehr schlechte Idee haben, diese Juwelen zu zerlegen», sagte sie in dem Interview. «Wir können vielleicht hoffen, dass sie darüber nachdenken und diese Juwelen nicht ohne Grund zerstören.»