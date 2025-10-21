  1. Privatkunden
Diebstahl im Louvre Schätzwert von gestohlenen Juwelen bei 88 Millionen Euro

dpa

21.10.2025 - 20:01

Dieses Bild zeigt die Krone der französischen Kaiserin Eugénie de Montijo. Bei einem Einbruch in das berühmte Museum Louvre in Paris haben die Täter Schmuckstücke erbeutet, die über ihren Marktwert hinaus «einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert» haben.
Dieses Bild zeigt die Krone der französischen Kaiserin Eugénie de Montijo. Bei einem Einbruch in das berühmte Museum Louvre in Paris haben die Täter Schmuckstücke erbeutet, die über ihren Marktwert hinaus «einen unschätzbaren kulturellen und historischen Wert» haben.
Bild: Stephane De Sakutin/AFP/dpa

Die gestohlenen Juwelen aus dem Louvre haben einen gigantischen Wert: Nach Angaben der Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau liegt der Schätzwert bei 88 Millionen Euro. 

,

DPA, Redaktion blue News

21.10.2025, 20:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Wert der beim Diebstahl im Louvre erbeuteten Juwelen soll bei 88 Millionen Euro liegen.
  • Diese Zahl schliesse aber nicht den historischen Wert ein, wie die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau erklärt.
  • Etwa 100 Ermittler sind an der Fahndung nach den Verdächtigen beteiligt.
Mehr anzeigen

Die bei dem spektakulären Diebstahl im Louvre erbeuteten Juwelen hatten nach Angaben der Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau einen Schätzwert von 88 Millionen Euro (ca. 81 Millionen Franken). Diese Zahl schliesse aber nicht den historischen Wert ein, den sie für Frankreich hätten, sagte Beccuau am Dienstag dem Sender RTL.

Nach Blitz-Raub im Louvre. Frankreich jagt die Juwelenräuber – Ist der Schmuck bereits eingeschmolzen?

Nach Blitz-Raub im LouvreFrankreich jagt die Juwelenräuber – Ist der Schmuck bereits eingeschmolzen?

Die Staatsanwältin, deren Büro die Ermittlungen leitet, sagte, dass derzeit etwa 100 Ermittler an der Fahndung nach den Verdächtigen und den Edelsteinen beteiligt seien. «Die Täter, die diese Edelsteine gestohlen haben, werden keine 88 Millionen Euro verdienen, wenn sie die sehr schlechte Idee haben, diese Juwelen zu zerlegen», sagte sie in dem Interview. «Wir können vielleicht hoffen, dass sie darüber nachdenken und diese Juwelen nicht ohne Grund zerstören.»

Spektakulärer Einbruch im Louvre

Spektakulärer Einbruch im Louvre

STORY: Bei einem spektakulären Diebstahl im Pariser Louvre haben am Sonntagmorgen mehrere maskierte Täter diverse historische Schmuckstücke gestohlen, darunter Juwelen aus dem Besitz von Napoleon Bonaparte. Ersten Ermittlungen zufolge fuhren die Täter mit Motorrollern vor und drangen gegen 9:30 Uhr durch ein Fenster in die Galerie d'Apollon ein. Sie nutzten dafür eine Hebebühne sowie einen Lastenaufzug und zerstörten Vitrinen mit Trennschleifern und Kettensägen. Der Einsatz dauerte laut Behörden bloss wenige Minuten. Rachida Dati, Kulturministerin: «Wir kamen sofort, nur wenige Minuten nachdem wir von dem Diebstahl erfahren haben. Aber der Vorfall dauerte nur rund vier Minuten – es ging sehr schnell. Wir müssen wohl sagen, dass es Profis gewesen sind. Die organisierte Kriminalität hat es heutzutage auf Kunstgegenstände abgesehen. Und Museen sind da natürlich im Visier. Denn Frankreich ist, wie Sie wissen, ein Land des Kulturerbes, ein Land mit historischen Kulturgütern von grossem Wert.» Verletzt wurde niemand. Das Museum, das mit rund neun Millionen Gästen pro Jahr, zu den meistbesuchten der Welt zählt, blieb am Sonntag aus «aussergewöhnlichen Gründen» geschlossen. Die Polizei hat eine umfassende Untersuchung eingeleitet.

19.10.2025

