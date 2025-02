Lage von Tausenden Verschleppten aus Online-Betrugszentren in Myanmar unklar

STORY: Tausende Ausländer, die in einer multinationalen Razzia aus Online-Betrugszentren in Myanmar befreit wurden, stecken nun offenbar im Grenzgebiet zu Thailand fest. Das sagten drei mit der Lage vertraute Personen gegenüber Reuters. In den letzten Wochen haben Behörden aus China, Thailand und Myanmar versucht, von kriminellen Banden betriebene Betrugszentren und illegale Online-Operationen in der Region zu zerschlagen. Sie sind Teil eines Netzwerks illegaler Anlagen in ganz Südostasien, in denen nach Angaben der Vereinten Nationen Hunderttausende Menschen von Banden verschleppt wurden. Allein etwa 7000 befreite Personen befinden sich derzeit unter der Kontrolle von zwei Widerstandsgruppen in Myanmar. Die Mehrheit seien Chinesen, etwa 1.000 stammen aus anderen Ländern. Thailand lasse sie aber nicht über die Grenze, berichteten freiwillige Helfer und ein thailändischer Sicherheitsbeamter übereinstimmend. Das thailändische Aussenministerium erklärte, die Behörden planten eine Übergabe der Befreiten basierend auf der Bereitschaft der Herkunftsländer, die Personen zu übernehmen. Thailand hat im Februar 260 Arbeiter aus Betrugszentrum aufgenommen, mehr als die Hälfte davon aus Äthiopien. China hat bereits hunderte betroffene Staatsbürger mit Sonderflügen nach Hause geflogen. Regierungen in ganz Südostasien hatten zuletzt ihr Vorgehen gegen Online-Betrug verschärft. Allein in Thailand lag der Schaden durch Telekommunikationsbetrügereien seit März 2022 nach offiziellen Zahlen bei umgerechnet etwa 2,25 Milliarden Euro.

28.02.2025