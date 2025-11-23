Wie kann Europa der Ukraine noch helfen?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Treffen in Genf Wie kann Europa der Ukraine noch helfen?

dpa

23.11.2025 - 07:05

Schicksalstage für die Ukraine: Wie kann Europa noch helfen? - Gallery
Schicksalstage für die Ukraine: Wie kann Europa noch helfen? - Gallery. Keine erzwungene Kapitulation: Der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz wollen versuchen, das Schlimmste zu verhindern.

Keine erzwungene Kapitulation: Der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz wollen versuchen, das Schlimmste zu verhindern.

Bild: dpa

Schicksalstage für die Ukraine: Wie kann Europa noch helfen? - Gallery. Von Europäern wird Trump vorgeworfen, zu stark auf Forderungen von Russlands Präsident Wladimir Putin einzugehen. (Archivbild)

Von Europäern wird Trump vorgeworfen, zu stark auf Forderungen von Russlands Präsident Wladimir Putin einzugehen. (Archivbild)

Bild: dpa

Schicksalstage für die Ukraine: Wie kann Europa noch helfen? - Gallery. Der Krieg in der Ukraine hat bereits Hunderttausende Opfer gefordert - US-Präsident Donald Trump will ihn beenden. Um jeden Preis? (Archivbild)

Der Krieg in der Ukraine hat bereits Hunderttausende Opfer gefordert - US-Präsident Donald Trump will ihn beenden. Um jeden Preis? (Archivbild)

Bild: dpa

Schicksalstage für die Ukraine: Wie kann Europa noch helfen? - Gallery
Schicksalstage für die Ukraine: Wie kann Europa noch helfen? - Gallery. Keine erzwungene Kapitulation: Der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz wollen versuchen, das Schlimmste zu verhindern.

Keine erzwungene Kapitulation: Der französische Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz wollen versuchen, das Schlimmste zu verhindern.

Bild: dpa

Schicksalstage für die Ukraine: Wie kann Europa noch helfen? - Gallery. Von Europäern wird Trump vorgeworfen, zu stark auf Forderungen von Russlands Präsident Wladimir Putin einzugehen. (Archivbild)

Von Europäern wird Trump vorgeworfen, zu stark auf Forderungen von Russlands Präsident Wladimir Putin einzugehen. (Archivbild)

Bild: dpa

Schicksalstage für die Ukraine: Wie kann Europa noch helfen? - Gallery. Der Krieg in der Ukraine hat bereits Hunderttausende Opfer gefordert - US-Präsident Donald Trump will ihn beenden. Um jeden Preis? (Archivbild)

Der Krieg in der Ukraine hat bereits Hunderttausende Opfer gefordert - US-Präsident Donald Trump will ihn beenden. Um jeden Preis? (Archivbild)

Bild: dpa

US-Präsident Trump hat die Ukraine und die Europäer mit seinem neuen Friedensplan geschockt. Kann daraus trotzdem noch eine Chance für eine gerechte Beendigung des Krieges werden?

,

DPA, Lea Oetiker

23.11.2025, 07:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Präsident Trump hat einen Friedensplan vorgelegt, der der Ukraine grosse Zugeständnisse an Russland abverlangt und die NATO-Expansion verbietet.
  • Europa und die Ukraine lehnen den Plan in dieser Form ab und verhandeln unter hohem Zeitdruck mit den USA über Änderungen.
  • Bundeskanzler Merz und andere Europäer wollen Trump überzeugen, den Plan sicherheitspolitisch verträglicher zu gestalten.
Mehr anzeigen

Der Ernst der Lage ist herauszuhören, als Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Johannesburg beim G20-Gipfel vor die Kameras tritt. Kurz vorher hat er mit den europäischen Staats- und Regierungschefs über die Friedensinitiative von US-Präsident Donald Trump beraten. Über jenen Plan, der nicht nur den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sondern auch seine europäischen Verbündeten schockiert. Japan und Kanada reihen sich ein. Es sind quasi alle zusammengetrommelt, die die Ukraine in der entscheidenden Phase des Abwehrkampfes gegen Russland nicht im Stich lassen wollen. 

Es geht darum, den für die Ukraine schlichtweg inakzeptablen Friedensplan vielleicht doch noch in die richtige Spur zu bringen. Und das unter massivem Zeitdruck. Bis Donnerstag will Trump ein Ergebnis. Sein Vorschlag sieht zum Beispiel vor, dass die Ukraine auch bislang noch verteidigte Gebiete an Russland abtritt, ihre militärischen Fähigkeiten beschränkt und die Nato einen Verzicht auf jegliche Erweiterung erklärt. Das käme einer Kapitulation gleich.

Erzwungene Kapitulation, diktierter Frieden?

Für die Europäer ist der Umgang mit dem amerikanischen Plan ein hochriskanter Drahtseilakt. Sie sehen das grosse Risiko, dass sich die Sicherheitslage für sie noch einmal verschlimmern könnte, sollten dem Aggressor Russland nun weitreichende Zugeständnisse gemacht werden.

Zugleich sind viele Staats- und Regierungschefs zu Hause mit kriegsmüden Wählerinnen und Wählern konfrontiert, die die kostspielige Unterstützung für die Ukraine mehr und mehr infrage stellen. Mittlerweile wurden von der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten knapp 190 Milliarden Euro mobilisiert. 

Kritisch wird auch gesehen, dass seit einer Lockerung von Reisebeschränkungen zahlreiche junge ukrainische Männer ihre Heimat in Richtung EU verlassen, um nicht zum Militärdienst eingezogen zu werden. Warum soll man das Land weiter unterstützen, wenn nicht einmal junge Ukrainer für die Zukunft ihres Landes kämpfen wollen, lautet die Frage. 

Kaum Druckmittel gegen Trump

Problem für die Europäer ist, dass sie gegen US-Präsident Trump kaum Druckmittel in der Hand haben. Etliche Spitzenpolitiker haben in der Vergangenheit offen zugegeben, dass der Versuch, die Ukraine ohne die USA zu unterstützen, vermutlich aussichtslos wäre. Ganz einfach, weil dafür die notwendigen militärischen Fähigkeiten fehlten. So gelten zum Beispiel amerikanische Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot auf absehbare Zeit als unverzichtbar, um den ukrainischen Luftraum gegen ukrainische Drohnen und Raketenangriffe zu verteidigen. Ähnliches gilt für die US-Geheimdienstinformationen und weitreichende Raketenwerfer.

Hinzu kommt, dass der kostspielige und riskante Versuch, es doch zu versuchen, der Bevölkerung in etlichen Ländern vermutlich sehr schwer zu vermitteln wäre. Innerhalb der EU können weitreichende Pläne für mehr Unterstützung für die Ukraine schon heute nicht mehr durchgesetzt werden, weil sie eine einstimmige Zustimmung erfordern und Länder wie Ungarn und die Slowakei blockieren.

Europäer wollen Trump zum Umdenken bringen

Die Europäer wollen deswegen nun versuchen, Trump davon zu überzeugen, dass die Umsetzung des vorliegenden Plans auch für Amerika eine brandgefährliche Sache wäre. Dabei können sie etwa argumentieren, dass sie China motivieren könnte, sich gewaltsam Taiwan einzuverleiben.

Hoffnung ist dabei, dass es so laufen könnte wie im Sommer. Auch damals hatte es nach dem persönlichen Treffen von Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska schon die grosse Befürchtung gegeben, dass der Ukraine eine Zustimmung zu einem Friedensvertrag aufgezwungen wird. Die Europäer schafften es dann aber, Trump zu einem Umdenken zu bringen. Ein geplantes zweites Treffen in Budapest kam bislang nicht zustande. Stattdessen liess Trump sogar neue Sanktionen gegen russische Energieunternehmen verhängen.

Widersprüche bei Urheberschaft des Plans

In der Nacht kam es zu einem ungewöhnlichen öffentlichen Widerspruch über die Urheberschaft des Plans. Zwei US-Senatoren erklärten, Aussenminister Marco Rubio habe sie in einem Telefonat unterrichtet, dass der Plan gar nicht in Washington entstanden sei. Der republikanische Senator Mike Rounds erklärte, der Plan sei von einem Repräsentanten Russlands an die US-Regierung herangetragen worden. Der parteilose Senator Angus King sagte unter Berufung auf das Gespräch mit Rubio, der Plan sei «im Wesentlichen die Wunschliste der Russen».

Kurze Zeit später widersprach ihnen der Minister aber auf der Plattform X und betonte, dass die USA Urheber des Plans seien. Dieser diene «als solider Rahmen für die laufenden Verhandlungen». Er sei von den USA erstellt worden und basiere auf «Anregungen der russischen Seite, aber auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine», schrieb Rubio.

Erste Kontaktaufnahme am Sonntag

Aber wie geht es nun konkret weiter? Heute gibt es die erste direkte Kontaktaufnahme zwischen den USA und der Ukraine und ihren wichtigsten europäischen Verbündeten auf Ebene der aussenpolitischen Berater der Staats- und Regierungschefs. Für Deutschland reist Merz' Top-Diplomat Günter Sautter nach Genf. Zuvor hatte am Abend der Nationale Sicherheitsrat unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers zum Thema Ukraine getagt, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte. Grossbritannien und Frankreich sind in Genf auch dabei, ausserdem die EU-Kommission und wohl auch Italien.

Nach diesem Treffen wird man etwas klarer sehen, ob es Chancen gibt, die US-Friedensinitiative auf ein breiteres Fundament zu stellen, das auch die Europäer mittragen können. Sie gehen vorbereitet in das Treffen und haben am Samstag Änderungsvorschläge nach Washington geschickt. 

Es liegen also zwei Dokumente auf dem Tisch, wenn am Sonntag die Verhandlungen in Genf beginnen. Dann bleiben bis zu der von Trump gesetzten Frist nur noch vier Tage Zeit. Einen Hoffnungsschimmer gab es am Samstagabend. Trump verneinte in Washington die Frage einer Reporterin, ob sein Friedensplan denn nun das letzte Angebot sei. «Wir versuchen, die Sache auf die eine oder andere Weise zu beenden», fügte er hinzu.

Meistgelesen

Wie kann Europa der Ukraine noch helfen?
Republikaner sind entsetzt über «von Russland abgefasster Propaganda»
Forscher warnen vor «ultraverarbeiteter Ernährung»
Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sind Eltern geworden
Brigitte Hürlimann: «Ich erkenne, wenn ein Angeklagter Reue nur vortäuscht»

Videos aus dem Ressort

Appell von sechs Demokraten: «Gebt das Schiff nicht auf»

Appell von sechs Demokraten: «Gebt das Schiff nicht auf»

Sechs Politikerinnen und Politiker der Demokraten haben sich in einem Video an das US-Militär gewendet, was wiederum den US-Präsidenten dazu verleitet hat, ihnen Verrat vorzuwerfen und zu fordern, dass sie doch eingesperrt, wenn nicht sogar hingerichtet werden sollten.

21.11.2025

Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington

Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington

Mögliches Shutdown Ende in den USA. Der Senat in Washington stimmt mit Stimmen der Demokraten für die Beratung über eine Übergangstat. Damit könnte der erste Schritt zur Beendung des längsten Shutdowns in der US-Geschichte getan sein. Wenn sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat zustimmen, wäre der Haushalt bis zum 30. Januar 2026 gesichert.

10.11.2025

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Wissenschaftler haben im nördlichen Amazonasgebiet Brasiliens die grösste Schlangenart der Welt entdeckt: Die Grüne Anakonda. Sie ist acht Meter lang und wiegt 200 Kilogramm.

22.02.2024

Appell von sechs Demokraten: «Gebt das Schiff nicht auf»

Appell von sechs Demokraten: «Gebt das Schiff nicht auf»

Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington

Ende des Shutdowns? Hoffnung auf Haushaltsfrieden in Washington

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Acht Meter lang, 200 Kilogramm schwer: Forscher entdecken im Amazonas grösste Schlange der Welt

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wetter. Minustemperaturen auch im Flachland

WetterMinustemperaturen auch im Flachland

Brasilien. «Aus Neugier»: Bolsonaro beschädigt Fussfessel mit Lötkolben

Brasilien«Aus Neugier»: Bolsonaro beschädigt Fussfessel mit Lötkolben

Europa. Widersprüche bei Urheberschaft von Friedensplan für Ukraine

EuropaWidersprüche bei Urheberschaft von Friedensplan für Ukraine