Das norwegische Kreuzfahrtschiff «Nordstjernen» havarierte nach dem Ablegen im deutschen Hafen von Rostock-Warnemünde an der Ostsee. KEYSTONE/Jens Büttner/dpa

Ein norwegisches Kreuzfahrtschiff ist im Hafen von Rostock beim Auslaufen verunfallt und gegen das Ufer gerammt. Schlepper mussten das denkmalgeschützte Schiff befreien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein denkmalgeschütztes Kreuzfahrtschiff ist am Hafen von Rostock verunfallt und havariert.

Die norwegische «Nordstjernen» soll beim Ausfahren in Richtung Ostsee das gegenüberliegende Ufer gerammt haben.

Verletzte oder Umweltschäden gab es nicht; die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Mehr anzeigen

Ein norwegisches Kreuzfahrtschiff ist im deutschen Rostock-Warnemünde kurz nach dem Ablegen an das gegenüberliegende Ufer gerammt und havariert.

An Bord der «Nordstjernen», die auf dem Weg nach Norwegen war, sollen sich gegen 150 Passagiere befunden haben.

Nach Angaben des Landeswasserschutzamtes konnte das Schiff am Kreuzfahrtterminal des Ostsee-Hafens wegen eines technischen Defekts nicht in Vorausfahrt gehen und stiess auf der gegenüberliegenden Uferseite gegen eine Böschung. Laut Polizei gab es keine Verletzten oder Umweltschäden durch auslaufende Betriebsstoffe.

Höhe des Schadens unbekannt

Die 1956 in Hamburg erbaute «Nordstjernen» lief anschliessend aus eigener Kraft den nächstgelegenen Liegeplatz an. Nach Angaben der Behörden wurde ein Weiterfahrtverbot verhängt und das Schiff von Schleppern in den Rostocker Überseehafen gebracht.

Wie hoch der Schaden an dem denkmalgeschützten Schiff ist, war noch nicht bekannt.

Laut Hafenamt befinden sich die Passagiere derzeit an Bord; über eine mögliche Weiterfahrt gibt es noch keine Informationen. An Bord sollen derzeit auch die Prüfer der Schiffsklassifikationsgesellschaft sein.

Die Experten inspizieren die technische Sicherheit des Schiffes, bevor sie einer Fortsetzung der Reise zustimmen können, wie das Hafen- und Seemannsamt Rostock auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitteilte.

Mehr Videos aus dem Ressort