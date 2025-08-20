  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

150 Personen an Bord Denkmalgeschütztes Kreuzfahrtschiff rammt Ufer

dpa

20.8.2025 - 16:08

Das norwegische Kreuzfahrtschiff «Nordstjernen» havarierte nach dem Ablegen im deutschen Hafen von Rostock-Warnemünde an der Ostsee. 
Das norwegische Kreuzfahrtschiff «Nordstjernen» havarierte nach dem Ablegen im deutschen Hafen von Rostock-Warnemünde an der Ostsee. 
KEYSTONE/Jens Büttner/dpa

Ein norwegisches Kreuzfahrtschiff ist im Hafen von Rostock beim Auslaufen verunfallt und gegen das Ufer gerammt. Schlepper mussten das denkmalgeschützte Schiff befreien.

,

DPA, Maximilian Haase

20.08.2025, 16:08

20.08.2025, 16:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein denkmalgeschütztes Kreuzfahrtschiff ist am Hafen von Rostock verunfallt und havariert. 
  • Die norwegische «Nordstjernen» soll beim Ausfahren in Richtung Ostsee das gegenüberliegende Ufer gerammt haben.
  • Verletzte oder Umweltschäden gab es nicht; die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt.
Mehr anzeigen

Ein norwegisches Kreuzfahrtschiff ist im deutschen Rostock-Warnemünde kurz nach dem Ablegen an das gegenüberliegende Ufer gerammt und havariert.

An Bord der «Nordstjernen», die auf dem Weg nach Norwegen war, sollen sich gegen 150 Passagiere befunden haben.

Nach Angaben des Landeswasserschutzamtes konnte das Schiff am Kreuzfahrtterminal des Ostsee-Hafens wegen eines technischen Defekts nicht in Vorausfahrt gehen und stiess auf der gegenüberliegenden Uferseite gegen eine Böschung. Laut Polizei gab es keine Verletzten oder Umweltschäden durch auslaufende Betriebsstoffe.

Höhe des Schadens unbekannt

Die 1956 in Hamburg erbaute «Nordstjernen» lief anschliessend aus eigener Kraft den nächstgelegenen Liegeplatz an. Nach Angaben der Behörden wurde ein Weiterfahrtverbot verhängt und das Schiff von Schleppern in den Rostocker Überseehafen gebracht.

Wie hoch der Schaden an dem denkmalgeschützten Schiff ist, war noch nicht bekannt.

Rätselhafte Attacken auf Schiffe. Was ist bloss mit den Orcas los?

Rätselhafte Attacken auf SchiffeWas ist bloss mit den Orcas los?

Laut Hafenamt befinden sich die Passagiere derzeit an Bord; über eine mögliche Weiterfahrt gibt es noch keine Informationen. An Bord sollen derzeit auch die Prüfer der Schiffsklassifikationsgesellschaft sein.

Die Experten inspizieren die technische Sicherheit des Schiffes, bevor sie einer Fortsetzung der Reise zustimmen können, wie das Hafen- und Seemannsamt Rostock auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitteilte. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Sensationsfund im Bodensee – Unterwasser-Archäologen entdecken 200 Jahre altes Segelboot

Im Bodensee haben Archäologen 31 bislang unbekannte Wracks entdeckt – darunter ein fast unversehrter Lastensegler aus dem 19. Jahrhundert, der einzigartige Einblicke in Schiffbau und Handelsgeschichte des Sees gibt.

18.08.2025

Mehr zum Thema

Havarie in Luzern. Rennruderboote verkeilen sich unter Kappelbrücke

Havarie in LuzernRennruderboote verkeilen sich unter Kappelbrücke

Haus bei Havarie knapp verfehlt. Diesem Norweger kracht ein Containerschiff in den Vorgarten

Haus bei Havarie knapp verfehltDiesem Norweger kracht ein Containerschiff in den Vorgarten

Kim Jong-un in Rage. Nordkoreanisches Kriegsschiff kentert bei Stapellauf

Kim Jong-un in RageNordkoreanisches Kriegsschiff kentert bei Stapellauf

Meistgelesen

Trump lässt in Telefoninterview tief blicken – und verrät, was hinter Gipfel-Kulissen geschah
St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer
Mysteriöser Öko-Täter treibt in Solothurner Dorf sein Unwesen – Förster entsetzt
Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht
Jetzt äussert sich Marius Borg Høiby erstmals zu den Vorwürfen