Schläft Trump hier im Oval Office? Weisses Haus: «Er hat geblinzelt, du Trottel»

Trump schläft im Oval Office während Veranstaltung Videos eines offenbar dösenden Donald Trump verbreiten sich derzeit rasant in sozialen Netzwerken. Das Weisse Haus dementiert – und reagiert auf die Vorwürfe mit scharfen Worten. 12.05.2026

Videos eines offenbar dösenden Donald Trump verbreiten sich derzeit rasant in sozialen Netzwerken. Das Weisse Haus dementiert – und reagiert auf die Vorwürfe mit scharfen Worten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump ist bei einer Veranstaltung im Oval Office mutmasslich in einen Sekundenschlaf gefallen.

Fotos und Videos verbreiteten sich rasch online, während das Weisse Haus die Vorwürfe scharf zurückwies.

Trump hatte seinen Vorgänger Joe Biden im Wahlkampf selbst oft als «Sleepy Joe» verspottet. Mehr anzeigen

Bei einer Veranstaltung zur Gesundheit von Schwangeren und Babys im Oval Office hat US-Präsident Donald Trump mit seinem Verhalten Aufsehen erregt. Während Expert*innen und Gäste über medizinische Entwicklungen sprachen, wirkte Trump zeitweise, als würde er einschlafen. Videos und Fotos der Szene verbreiteten sich danach rasch in sozialen Netzwerken.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichte auf X ein Bild des offenbar dösenden Präsidenten. Der vom Weissen Haus betriebene Account «Rapid Response 47» reagierte darauf mit den Worten: «Er hat geblinzelt, du absoluter Trottel.»

He was blinking, you absolute moron https://t.co/7gw3n7l8R3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 11, 2026

Der demokratische Abgeordnete Ted Lieu bemerkte daraufhin auf X, dass es sich hierbei um ein sehr langes Blinzeln handle. Tatsächlich hielt Trump die Augen insgesamt 17 Sekunden am Stück zu.

Es ist nicht das erste Mal, dass entsprechende Vorwürfe gegen den Präsidenten laut werden. Bereits Ende 2025 hatte Trump während einer Kabinettssitzung für ähnliche Schlagzeilen gesorgt. Laut «9News» erklärte er damals im Nachhinein, er habe nicht geschlafen, sondern sei lediglich gelangweilt gewesen.

Brisant ist die Diskussion auch deshalb, weil Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2024 seinen Vorgänger Joe Biden wiederholt als «Sleepy Joe» verspottet hatte. Zu den aktuellen Szenen im Weissen Haus äusserte sich Trump bislang nicht öffentlich.

Video aus dem Ressort