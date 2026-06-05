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Scharfe Angriffe Schläft Trump im Oval Office ein? Video sorgt für Wirbel

Sven Ziegler

5.6.2026

Trump scheint während dem Treffen zu schlafen.
Trump scheint während dem Treffen zu schlafen.
Screenshot

Während einer Pressekonferenz mit mehreren Regierungsmitgliedern scheint Donald Trump zeitweise die Augen zu schliessen und wegzunicken. Demokraten und liberale Kommentatoren nutzen die Bilder für scharfe Angriffe

Sven Ziegler

05.06.2026, 15:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Video zeigt Donald Trump während einer Pressekonferenz mit geschlossenen Augen im Oval Office.
  • Kritiker werfen dem Präsidenten vor, während des Termins eingeschlafen zu sein.
  • Das Weisse Haus weist die Vorwürfe zurück und spricht von irreführenden Interpretationen der Aufnahmen.
Mehr anzeigen

Donald Trump steht erneut im Zentrum einer viralen Debatte. Auslöser sind Aufnahmen einer Pressekonferenz im Oval Office, bei der der US-Präsident gemeinsam mit Umweltminister Lee Zeldin und weiteren Regierungsmitgliedern vor die Medien trat.

In mehreren Sequenzen ist zu sehen, wie Trump die Augen schliesst und seinen Kopf nach hinten oder zur Seite neigt, während andere sprechen. Die Bilder verbreiteten sich innert kurzer Zeit in sozialen Netzwerken und sorgten für heftige Reaktionen.

Demokraten wittern eine Steilvorlage

Vor allem demokratische Politiker und liberale Aktivisten griffen die Szenen sofort auf.

Der offizielle Account der Demokratischen Partei bezeichnete Trump spöttisch als «Commander-in-Sleep». Andere Nutzer machten sich ebenfalls über den Präsidenten lustig und stellten dessen Konzentrationsfähigkeit infrage.

Auch mehrere Journalisten und politische Kommentatoren beteiligten sich an der Diskussion. Einige fragten öffentlich, weshalb solche Szenen in den USA kaum thematisiert würden.

Weisses Haus geht zum Gegenangriff über

Die Regierung reagierte umgehend auf die Vorwürfe.

Donald Trump News

Nach seinem Sieg am 5. November 2024 ist Donald Trump erneut als US-Präsident für vier Jahre im Weissen Haus. blue News begleitet die zweite Amtszeit von Trump eng mit: Mit dem Blick aus der Schweiz und Berichten direkt aus den USA.

Donald Trump verlangt höhere Verteidigungsausgaben der Nato-Partner. (Archivbild)
Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

Der Rapid-Response-Account des Weissen Hauses wies die Kritik scharf zurück und argumentierte, Trump habe keineswegs geschlafen. Die Aufnahmen würden aus dem Zusammenhang gerissen und falsch interpretiert.

In sozialen Medien entwickelte sich daraufhin ein Schlagabtausch zwischen Trump-Unterstützern und seinen Kritikern. Beide Seiten veröffentlichten verschiedene Videoausschnitte, um ihre jeweilige Sichtweise zu untermauern.

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