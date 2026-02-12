Wieder fliegen die Fäuste: Schlägerei im türkischen Parlament nach umstrittener Wahl Nicht zum ersten Mal gehen türkische Abgeordnete aufeinander los. Die Ernennung von Akin Gürlek zum Justizminister sorgte für grossen Unmut bei der Opposition im Parlament in Ankara. 12.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im türkischen Parlament kam es während der Vereidigung des neuen Justizministers Akin Gürlek einer körperlichen Auseinandersetzung.

Die Oppositionspartei versuchte seine Ernennung zu verhindern, da Gürlek als früherer Istanbuler Chefankläger als sehr umstritten gilt.

Trotz der eskalierten Debatte legte Gürlek seinen Amtseid ab. Mehr anzeigen

Am Mittwoch kam es im türkischen Parlament in Ankara zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Abgeordneten, die während der Vereidigung des neuen Justizministers stattfand. Hintergrund war die Ernennung von Akin Gürlek durch Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die im Rahmen einer Kabinettsumbildung beschlossen worden war. Mitglieder der Opposition versuchten heftig, seine Vereidigung zu verhindern, weil Gürlek zuvor als Istanbuler Chefankläger mehrere Prozesse gegen Oppositionspolitiker geführt hatte und als umstritten gilt.

Debatte eskalierte

Im Plenum kam es daraufhin zu hitzigen Debatten, in deren Verlauf Abgeordnete der Regierungspartei AKP und der Republikanischen Volkspartei CHP zunächst lautstark stritten und sich dann gegenseitig schubsten und einzelne Schläge austauschten. Die Situation eskalierte kurzfristig zu einem physischen Handgemenge, worauf der Parlamentspräsident die Sitzung für etwa 15 Minuten unterbrach, bis die Ordnung wiederhergestellt war.

Trotz der Tumulte legte Akin Gürlek schliesslich seinen Amtseid ab, umgeben von Abgeordneten der Regierungsmehrheit.

Der Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit einer umfassenderen Regierungsumbildung, in deren Zuge auch andere Ministerien neu besetzt wurden und wurde als Ausdruck der tiefen politischen Spannungen in der Türkei gewertet.

