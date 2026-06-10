  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Platner siegt bei Vorwahl deutlich Schlüsselfigur der US-Demokraten gewinnt in Maine

SDA

10.6.2026 - 05:52

Der demokratische Kandidat für den US-Senat, Graham Platner, spricht während einer Wahlparty am Abend der Vorwahlen, nachdem er die Nominierung der Demokraten gewonnen hat. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa
Der demokratische Kandidat für den US-Senat, Graham Platner, spricht während einer Wahlparty am Abend der Vorwahlen, nachdem er die Nominierung der Demokraten gewonnen hat. Foto: Robert F. Bukaty/AP/dpa
Keystone

Für die Demokraten könnte Graham Platner zu einer der wichtigsten Figuren der Zwischenwahlen werden. Der politische Neuling hat die Vorwahl im Bundesstaat Maine klar gewonnen und soll nun einen republikanischen Senatssitz erobern. Sein Aufstieg wird jedoch von persönlichen Kontroversen überschattet.

Keystone-SDA

10.06.2026, 05:52

10.06.2026, 06:52

Er soll entscheidend zum Sieg der US-Demokraten bei den «Midterms» beitragen: Graham Platner hat seine Vorwahl im Bundesstaat Maine gewonnen und wird im November für einen Platz im Senat ins Rennen gehen.

Bei rund 19 Prozent ausgezählter Wahlzettel lag Platner mit über 73 Prozent der Stimmen vorn, wie der Sender CNN berichtete. Auch andere Medien riefen Platner als Sieger aus. Auf dem zweiten Platz lag abgeschlagen mit 19 Prozent Janet Mills.

Für die Demokraten ist Platner eine Schlüsselfigur für die «Midterms». Bei den sogenannten Midterms wird am 3. November rund ein Drittel des Senats und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. Wegen der aktuell knappen Mehrheitsverhältnisse der Republikaner in beiden Parlamentskammern könnte jedes einzelne Mandat darüber entscheiden, wer am Ende die Macht im Kongress hat. Es könnte also auf einige wenige Rennen ankommen. Eines davon erwarten die Demokraten in Maine. Sie rechnen sich Chancen aus, dass der politische Neuling Platner der Republikanerin Susan Collins ihren Sitz im Senat abnimmt.

Schwere Vorwürfe überschatten Wahlkampf

Dass Platner die Wahl gewinnen würde, war erwartet worden. Die amtierende Gouverneurin Mills hatte sich bereits Ende April aus dem Wahlkampf verabschiedet. Sie lag in Umfragen zurück und führte als Grund für ihren Rückzug fehlende finanzielle Mittel an.

Im Fokus stand viel mehr die Frage, wie viele Wähler und vor allem Wählerinnen sich trotzdem gegen Platner stellten. Denn Platner war zuvor wegen seines Umgangs mit Frauen in die Schlagzeilen geraten. Mehrere Ex-Partnerinnen hatten ihm laut der US-Zeitung «New York Times» einschüchterndes und verstörendes Verhalten vorgeworfen. Eine ehemalige Partnerin sprach auch von einer körperlichen Auseinandersetzung.

Der Veteran Platner gab zu, mit posttraumatischer Belastungsstörung und Alkoholmissbrauch zu kämpfen zu haben, wies jedoch Vorwürfe wegen Einschüchterung oder körperlicher Übergriffe zurück.

In der Kritik stand er zudem wegen eines Tattoos und dessen Ähnlichkeit zu einem Nazi-Symbol. Platner liess sich das Totenkopf-Symbol mittlerweile mit einem anderen Motiv überstechen.

Meistgelesen

Betrüger zwacken Schweizer 800 Franken ab – kurz darauf folgt der nächste Schock
«Dritte-Welt-Staat!» – Trump eskaliert nach Wahl-Pleite in Kalifornien
Trump-nahe Milliardäre krempeln US-Sender um – und feuern Journalismus-Legende

Videos aus dem Ressort

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Am 13. Januar 2026 ziehen Beamte der Einwanderungspolizei ICE eine Frau in Minneapolis, Minnesota, aus ihrem Wagen und verhaften Aliya Rahman.

15.01.2026

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.

14.05.2026

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt. O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister «Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.» Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern. Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung. In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.

28.04.2026

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

ICE-Agenten zerren Frau aus ihrem Auto

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ohne Essen und Trinken. Mann stürzt von Klippe – und überlebt sieben Tage im Meer

Ohne Essen und TrinkenMann stürzt von Klippe – und überlebt sieben Tage im Meer

Erfolg für Trump. Kongress verabschiedet Milliarden für ICE

Erfolg für TrumpKongress verabschiedet Milliarden für ICE

«Absolut unterirdisch». Politik-Legende greift Merz in TV-Show frontal an

«Absolut unterirdisch»Politik-Legende greift Merz in TV-Show frontal an