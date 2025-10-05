Schmuggelballons aus Belarus legen Flughafen von Vilnius lahm

Schmuggler verwenden Drohnen und Wetterballons, um gefälschte oder gestohlene Waren über Landesgrenzen zu bringen. FUNKE Foto Services/Tanja Pickartz

Mitten in der Nacht stören über 20 Schmuggelballons aus Belarus den Flugverkehr in Vilnius – Flüge fallen aus, Passagiere stranden und die Behörden jagen schwebende Zigarettenpaketen nach.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schmuggler schickten in der Nacht zum Sonntag über 20 Ballons mit gefälschten Zigaretten aus Belarus nach Litauen.

Die Aktion führte zu einer sechsstündigen Unterbrechung des Flugverkehrs am Flughafen Vilnius.

Etwa 30 Flüge fielen aus, wurden umgeleitet oder verspäteten sich. Mehr anzeigen

Mehr als 20 zum Schmuggeln von gefälschten Zigaretten aus Belarus nach Litauen genutzte Ballons haben in der Nacht zum Sonntag den Verkehr auf dem Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius gestört. «Der Flugverkehr am Flughafen Vilnius war von Samstag 22.15 Uhr (Ortszeit; 21.15 Uhr MESZ) bis Sonntag 4.40 Uhr unterbrochen», sagte Darius Buta von der nationalen Krisenmanagementbehörde am Sonntag.

Rund 30 Flüge seien ausgefallen, umgeleitet worden oder hätten sich verspätet, fügte er hinzu. Buta sagte, etwa 25 Ballons seien in den litauischen Luftraum eingedrungen, davon zwei in der Nähe des Flughafens. Bis zum Sonntagmorgen seien bereits elf Ballons mit Zigarettenladungen gefunden worden.

Ähnliche Ballons waren bereits früher im Jahr in Litauen gelandet, auch am Flughafen. Grenzschutzbeamte haben seit 2024 das Recht, sie abzuschiessen.

Wetterballon oder Sprengstoff-Drohne?

Schmuggler verwenden Wetterballons, um Packungen mit belarussischen Zigaretten nach Litauen zu bringen, die dann in der EU verkauft werden, wo Tabak teurer ist. Im vergangenen Jahr hätten die Behörden 966 derartige Ballons registriert, in diesem Jahr bereits 544, sagte Buta.

«Der Einsatz von Drohnen und Wetterballons durch Schmuggler gilt als kriminelle Handlung, jedoch nicht als Sabotageakt oder Provokation», fügte der Vertreter der Krisenbehörde hinzu.

Im Juli waren bei zwei Vorfällen im angrenzenden Belarus gestartete Drohnen in den Luftraum des Baltenstaates und EU- und Nato-Mitglieds Litauen eingedrungen. Eine der Drohnen war mit Sprengstoff versehen. Seitdem reagiert das Land sensibel auf Luftraumverletzungen.