  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Amsterdam annulliert 450 Flüge Heftiger Winter-Einbruch sorgt für Chaos in Europa

SDA

5.1.2026 - 13:07

Am Flughafen Amsterdam geht derzeit fast nichts mehr.
Am Flughafen Amsterdam geht derzeit fast nichts mehr.
X

Schnee und Eis bringen den Flugverkehr in Teilen Europas durcheinander. Am Flughafen Amsterdam-Schiphol wurden Hunderte Flüge gestrichen – auch Verbindungen der Swiss sind betroffen.

Keystone-SDA

05.01.2026, 13:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Flughafen Amsterdam-Schiphol wurden wegen Schnee und Eis rund 450 Flüge gestrichen.
  • Auch die Swiss musste mehrere Verbindungen von und nach Amsterdam annullieren.
  • In weiten Teilen Europas sorgen Kälte, Schnee und Glatteis für Verkehrsbehinderungen.
Mehr anzeigen

Schnee, Regen und eisige Temperaturen sorgen in vielen europäischen Ländern für teils chaotische Verhältnisse. Am Grossflughafen Schiphol in Amsterdam wurden rund 450 Flüge gestrichen, der Zugverkehr im Grossraum der niederländischen Hauptstadt sowie in der Region Utrecht steht still.

Von den Ausfällen ist auch die Schweizer Luftfahrt betroffen. Die Fluggesellschaft Swiss musste am Montag sieben Flüge von und nach Amsterdam streichen. Betroffen sind unter anderem der Frühflug von Amsterdam nach Zürich sowie mehrere Rotationen zwischen Zürich und der niederländischen Hauptstadt. Der für den Abend geplante Flug nach Amsterdam sollte gemäss Swiss vorerst durchgeführt werden – Änderungen blieben jedoch möglich.

Bereits in den Tagen zuvor hatte die Airline wegen der winterlichen Bedingungen insgesamt 17 Verbindungen nach Amsterdam annulliert. Auch andere Gesellschaften sind betroffen: Am Flughafen Zürich wurde unter anderem ein Flug der KLM nach Amsterdam gestrichen.

Schulen in Schottland geschlossen

Auch in Polen kommt es zu zahlreichen Verspätungen im Bahnverkehr. In Tschechien wurde im Böhmerwald an der deutschen Grenze eine Extremtemperatur von minus 30,6 Grad gemessen. Auf glatten Strassen kam es vor allem in den Mittelgebirgsregionen zu zahlreichen Unfällen.

In Schottland wurden am Morgen Hunderte Schulen geschlossen, in vielen Teilen Grossbritanniens gilt eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Menschen am Montag aus der Weihnachtspause in den Alltag starteten. Auch in Frankreich wurden örtliche Behinderungen gemeldet, auf dem Balkan schneit es vor allem in Rumänien und Bosnien stark. In den Karpatenregionen im rumänischen Siebenbürgen sind mehrere Dörfer wegen zugeschneiter Zufahrten isoliert.

In Schweden wurden am Flughafen Stockholm Flugausfälle gemeldet, für den Abend wurden neue Schneefälle vorhergesagt. In Österreich riefen die staatlichen Meteorologen eine Kältewarnung für den Westen des Landes aus. Am Dienstag könnten die Temperaturen auf bis zu minus 17 Grad fallen. Grössere Schneefälle werden dort aber nicht erwartet.

Meistgelesen

Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein
«Viele Bestatter würden den Eltern davon abraten, in den Sarg zu schauen»
Walliser Staatsanwältin räumt ein: «Nicht alles hat funktioniert»
Macron reist am Freitag in die Schweiz +++ Feuerwehr-Kommandant: «War wie im Krieg»
Über die Hälfte der Toten war noch minderjährig

Mehr aus dem Ressort

Politik. China setzt weiter auf Zusammenarbeit mit Venezuela

PolitikChina setzt weiter auf Zusammenarbeit mit Venezuela

Tierwelt. Schweizer Naturschutzorganisation wählt Igel zum Tier des Jahres

TierweltSchweizer Naturschutzorganisation wählt Igel zum Tier des Jahres

Politik. Kolumbiens Präsident weist Trump-Drohungen zurück

PolitikKolumbiens Präsident weist Trump-Drohungen zurück