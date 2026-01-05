Am Flughafen Amsterdam geht derzeit fast nichts mehr. X

Schnee und Eis bringen den Flugverkehr in Teilen Europas durcheinander. Am Flughafen Amsterdam-Schiphol wurden Hunderte Flüge gestrichen – auch Verbindungen der Swiss sind betroffen.

Am Flughafen Amsterdam-Schiphol wurden wegen Schnee und Eis rund 450 Flüge gestrichen.

Auch die Swiss musste mehrere Verbindungen von und nach Amsterdam annullieren.

In weiten Teilen Europas sorgen Kälte, Schnee und Glatteis für Verkehrsbehinderungen. Mehr anzeigen

Schnee, Regen und eisige Temperaturen sorgen in vielen europäischen Ländern für teils chaotische Verhältnisse. Am Grossflughafen Schiphol in Amsterdam wurden rund 450 Flüge gestrichen, der Zugverkehr im Grossraum der niederländischen Hauptstadt sowie in der Region Utrecht steht still.

Von den Ausfällen ist auch die Schweizer Luftfahrt betroffen. Die Fluggesellschaft Swiss musste am Montag sieben Flüge von und nach Amsterdam streichen. Betroffen sind unter anderem der Frühflug von Amsterdam nach Zürich sowie mehrere Rotationen zwischen Zürich und der niederländischen Hauptstadt. Der für den Abend geplante Flug nach Amsterdam sollte gemäss Swiss vorerst durchgeführt werden – Änderungen blieben jedoch möglich.

Bereits in den Tagen zuvor hatte die Airline wegen der winterlichen Bedingungen insgesamt 17 Verbindungen nach Amsterdam annulliert. Auch andere Gesellschaften sind betroffen: Am Flughafen Zürich wurde unter anderem ein Flug der KLM nach Amsterdam gestrichen.

Schulen in Schottland geschlossen

Auch in Polen kommt es zu zahlreichen Verspätungen im Bahnverkehr. In Tschechien wurde im Böhmerwald an der deutschen Grenze eine Extremtemperatur von minus 30,6 Grad gemessen. Auf glatten Strassen kam es vor allem in den Mittelgebirgsregionen zu zahlreichen Unfällen.

In Schottland wurden am Morgen Hunderte Schulen geschlossen, in vielen Teilen Grossbritanniens gilt eine Unwetterwarnung wegen starken Schneefalls. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Menschen am Montag aus der Weihnachtspause in den Alltag starteten. Auch in Frankreich wurden örtliche Behinderungen gemeldet, auf dem Balkan schneit es vor allem in Rumänien und Bosnien stark. In den Karpatenregionen im rumänischen Siebenbürgen sind mehrere Dörfer wegen zugeschneiter Zufahrten isoliert.

In Schweden wurden am Flughafen Stockholm Flugausfälle gemeldet, für den Abend wurden neue Schneefälle vorhergesagt. In Österreich riefen die staatlichen Meteorologen eine Kältewarnung für den Westen des Landes aus. Am Dienstag könnten die Temperaturen auf bis zu minus 17 Grad fallen. Grössere Schneefälle werden dort aber nicht erwartet.