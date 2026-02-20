  1. Privatkunden
Betrieb eingestellt Schnee legt Flughafen Wien noch stundenlang lahm

Stefan Michel

20.2.2026

Nix geht mehr am Flughafen Wien
Nix geht mehr am Flughafen Wien
Airport Wien Screenshot Webcam

Wegen starken Schneefalls hat der Flughafen Wien den Betrieb eingestellt. Bis mindestens Mittag geht nichts mehr. 

Stefan Michel

20.02.2026, 08:16

20.02.2026, 08:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Flughafen Wien muss wegen starken Schneefalls den Betrieb einstellen.
  • Erst ab Mittag soll der Betrieb wieder möglich sein. 
  • Ankommende Flugzeuge sind auf andere Flughäfen umgeleitet worden. Zahlreiche Fluge von und nach Wien sind annulliert.
Mehr anzeigen

«Aufgrund von starken Schneefällen kommt es aktuell zu Beeinträchtigungen bei Flugverbindungen von und nach Wien», steht auf der Website des Flughafens Wien Schwechat. Bis mindestens Mittag läuft nichts. 

Webcam-Bilder zeigen eingeschneite parkierte Flugzeuge und dickes Weiss auf Pisten und Rollfeld. 

«Wir empfehlen allen Passagieren, sich über den aktuellen Status ihres Fluges bei der jeweiligen Fluglinie zu informieren. Passagiere, deren Flüge abgesagt wurden, ersuchen wir, nicht zum Airport zu kommen», ist auf der Airport-Website zu lesen. Das klingt nicht, als ob es bald Ersatz-Verbindungen gäbe. 

Flüge nach Wien werden auf der Ankunftstafel als umgeleitet oder gestrichen angezeigt. Die Abflüge sind mehrheitlich gecancelt, nur einzelne werden als verspätet gemeldet. 

