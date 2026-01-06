  1. Privatkunden
Chaos wegen Winterwetter Schnee sorgt für 1000 Kilometer Stau

SDA

6.1.2026 - 06:20

Gigantischer Stau in Paris

Gigantischer Stau in Paris

Rekordverdächtige Autoschlangen und ein Skifahrer vor der berühmten Kirche Sacré-Coeur: Schnee und Eis im Nordwesten und im Zentrum Frankreichs sorgen für aussergewöhnliche Situationen.

06.01.2026

Rekordverdächtige Autoschlangen und ein Skifahrer vor der berühmten Kirche Sacré-Coeur: Schnee und Eis im Nordwesten und im Zentrum Frankreichs sorgen für aussergewöhnliche Situationen.

Keystone-SDA

06.01.2026, 06:20

06.01.2026, 07:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Winterwetter hat im Grossraum Paris mehr als 1000 Kilometern Stau verursacht.
  • Die Wetterbedingungen hatten auch Auswirkungen für den Flugverkehr, da die Zahl der Flüge an den Flughäfen Charles des Gaulle und Orly bis in den Abend hinein um 15 Prozent reduziert werden musste.
Mehr anzeigen

Das Winterwetter hat im Grossraum Paris mehr als 1000 Kilometern Stau verursacht. Die Marke wurde laut dem Verkehrsdienst Sytadin am späten Nachmittag überschritten. Im Schnitt sind die Staus in der Region zu dieser Tageszeit insgesamt nur etwa 250 Kilometer lang. Im Verlauf des Abends nahm die Stau-Länge wieder ab.

Für Autofahrer*innen in der Region gab es wegen der widrigen Wetterbedingungen ein strengeres Tempolimit: Sie durften nach einer Anordnung der Pariser Polizeipräfektur höchstens 80 Kilometer pro Stunde fahren. Schneefall und Eis hatten auch den Nordwesten Frankreichs – die Normandie und Bretagne – fest im Griff. Auch dort kam es zu Verkehrsstörungen.

Busverkehr in Paris unterbrochen

In Paris wurde zudem zwischenzeitlich der Busverkehr unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Auch auf den regionalen Bahnstrecken gab es demnach Störungen.

Amsterdam annulliert 450 Flüge. Heftiger Winter-Einbruch sorgt für Chaos in Europa

Amsterdam annulliert 450 FlügeHeftiger Winter-Einbruch sorgt für Chaos in Europa

Die Wetterbedingungen hatten auch Auswirkungen für den Flugverkehr, da die Zahl der Flüge an den Flughäfen Charles des Gaulle und Orly bis in den Abend hinein um 15 Prozent reduziert werden musste, wie der französische Verkehrsminister Philippe Tabarot mitteilte. Grund dafür sei, dass die Start- und Landebahnen geräumt und die Flugzeuge enteist werden müssten.

Die Schneedecke in der französischen Hauptstadt sorgte aber nicht nur für Ärger, sondern auch für Vergnügen: An der berühmten Basilika Sacré-Coeur, die sich auf dem Montmartre-Hügel befindet, bestaunten Passanten einen Skifahrer, der die Steigung für eine Abfahrt inklusive Sprung nutzte.

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Berlin im Dunkeln: Südwesten startet ohne Strom in die Woche

Berlin, 05.01.2026: Berliner Südwesten weiter im Dunkeln: Tausende Menschen müssen am Montag weiter ohne Heizung und Strom in die Woche starten – bei Schnee und eisigen Aussentemperaturen. Nach dem grossen Stromausfall wegen eines Brandanschlags im Bezirk Steglitz-Zehlendorf bleiben zudem mehrere Schulen geschlossen. Auch Kitas sind betroffen. Noch tagelang könnten viele Haushalte ohne Strom sein. Wer nicht bei Familie oder Freunden in anderen Teilen Berlins unterkommen kann, kann in einer der eingerichteten Notunterkünfte Wärme, Strom und warmes Essen bekommen. Polizei und Rettungskräfte helfen, wo sie können. Auch die Bundeswehr soll unterstützen, Berlin rief dazu eine sogenannte «Grossschadenslage» aus. Die Schäden am Stromnetz sind nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin schwerwiegend und die Reparatur kompliziert: Erst am Donnerstagnachmittag könnten voraussichtlich alle Stromkunden wieder versorgt werden.

06.01.2026

