Chaos nach Wintersturm in New York Passanten attackieren Polizisten mit Schneebällen

Adrian Kammer

25.2.2026

Chaos nach Wintersturm in New York: Schneeballschlacht mit der Polizei und Autos begraben

Chaos nach Wintersturm in New York: Schneeballschlacht mit der Polizei und Autos begraben

Ein Sturm mit meterhohen Schneemassen legt die US-Metropole New York lahm. Videos zeigen chaotische Szenen mitten in Manhattan. Der Verkehr kommt zum erliegen und Polizisten werden mit Schneebällen attackiert.

25.02.2026

Ein Sturm mit meterhohen Schneemassen legt die US-Metropole New York lahm. Videos zeigen chaotische Szenen mitten in Manhattan. Der Verkehr kommt zum Erliegen und Polizisten werden mit Schneebällen attackiert.

Adrian Kammer

25.02.2026, 15:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den USA hat ein heftiger Wintersturm die Millionenstadt New York lahmgelegt.
  • Stromausfälle, Fahrverbote, Flugstreichungen sowie geschlossene Schulen und eingeschränkter öffentlicher Verkehr sorgten für massive Beeinträchtigungen.
  • Bei einer eskalierten Schneeballschlacht im Washington Square Park wurden mehrere Polizisten verletzt und teilweise ins Spital gebracht.
Mehr anzeigen

New York versinkt im Schnee: Ein heftiger Wintersturm hat die Ostküste der USA erfasst und die Millionenmetropole weitgehend zum Stillstand gebracht. Bis zu 80 Zentimeter Neuschnee, eisige Winde und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt sorgen für Ausnahmezustand.

Tausende Haushalte haben zum Teil immer noch mit Stromausfällen zu Kämpfen. Die Behörden verhängten in Teilen der Stadt ein Fahrverbot, um die Strassen für Rettungskräfte freizuhalten. Flughäfen meldeten zahlreiche Flugausfälle, der öffentliche Verkehr war stark eingeschränkt oder komplett eingestellt. Schulen und öffentliche Einrichtungen blieben geschlossen.

Schneeballschlacht artet aus

Auf den Strassen bot sich ein chaotisches Bild: Schneeräumungsfahrzeuge kämpften sich durch die weissen Massen, vielerorts wurden Autos regelrecht im Schnee begraben. Bilder zeigen meterhoch zugeschüttete Fahrzeuge.

Ausserdem artete eine organisierte Schneeballschlacht im Washington Square Park aus. Videos zeigen wie mehrere Polizeibeamte unter Beschuss genommen wurden. Einige wurden im Gesicht getroffen und seien laut den Behörden sogar ins Spital gebracht worden. Mehr zu den Verletzungen ist nicht bekannt.

Naturkatastrophe in Indonesien: Gigantisches Erdloch frisst Plantagen – und wächst immer weiter

Naturkatastrophe in Indonesien: Gigantisches Erdloch frisst Plantagen – und wächst immer weiter

Ein riesiges Erdloch in Indonesien ist bereits mehrere Hektaren gross und frisst die Felder der dortigen Bauern auf. Jetzt zeigen erste Videoaufnahmen das Ausmass der Zerstörung.

20.02.2026

