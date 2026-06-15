Dem Gaza-Krieg zum Trotz: Schneider*innen verwandeln alte Hochzeitskleider in Kinderkleider

Stromausfälle, Stoffmangel und hohe Preise prägen den Alltag in Khan Younis. Mit viel Einfallsreichtum fertigen Schneider*innen trotzdem neue Outfits an – aus alten Hochzeitskleidern, Stoffresten und durch den Krieg beschädigten Textilien.

15.06.2026