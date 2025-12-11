Schnell- und Güterzug fahren auf das gleiche Gleis – Lokführer verhindern Unglück knapp

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Beinahe-Desaster in der Slowakei Schnell- und Güterzug fahren auf das gleiche Gleis – Lokführer verhindern Unglück knapp

Petar Marjanović

11.12.2025

Die Polizei veröffentlichte dieses Bild vom Vorfall.
Die Polizei veröffentlichte dieses Bild vom Vorfall.
Polícia SR/Žilinský kraj

Auf einer Bahnstrecke im Norden der Slowakei sind ein Schnellzug und ein Güterzug nur um wenige Sekunden an einer Katastrophe vorbeigekommen.

Petar Marjanović

11.12.2025, 17:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Norden der Slowakei sind ein Schnellzug und ein Güterzug nur knapp an einer Frontalkollision vorbeigeschrammt.
  • Die beiden Züge stoppten auf demselben Gleis nur 20 bis 30 Meter voneinander entfernt.
  • Die Ermittler prüfen nun mögliche Fehler in Signalen und Verkehrslenkung.
Mehr anzeigen

Das war knapp. Nur 20 bis 30 Meter trennen die Loks zweier Züge, die sich auf dem gleichen Gleis entgegen gefahren sind, als sie schliesslich zum Stillstand kommen. Hätten beide die Notbremsung nur Sekunden später ausgelöst, wären sie frontal ineinander gekracht. Geschehen ist die Beinahe-Katastrophe auf der Strecke zwischen Liptovský Mikuláš und Liptovský Hrádok.

Das berichten slowakische Medien übereinstimmend, darunter der «Slovak Spectator» und der Sender TA3. Verletzt wurde niemand, der Verkehr auf der wichtigen Ost-West-Achse war jedoch stundenlang blockiert.

Nach Angaben der staatlichen Bahninfrastruktur ŽSR fuhr der Güterzug am Dienstag gegen 11.20 Uhr in einen Abschnitt ein, der bereits von einem Schnellzug besetzt war. Der Schnellzug war von der Hauptstadt Bratislava nach Košice unterwegs. Beide Lokführer lösten sofort eine Notbremsung aus.

Laut TA3 ergaben die Atemtests bei beiden einen negativen Alkoholwert. Die Bahnpolizei eröffnete ein Verfahren wegen «allgemeiner Gefährdung», ŽSR leitete eine interne Untersuchung ein. Im Fokus stehen mögliche Fehler im Stellwerk oder in der Verkehrslenkung.

Mehrere Vorfälle in den letzten Wochen

Pikant: Der Vorfall reiht sich ein in eine Liste mehrerer gefährlicher Vorfälle auf dem slowakischen Schienennetz. Am 9. November stiessen bei Pezinok nahe Bratislava ein Express- und ein Regionalzug zusammen, 79 Menschen wurden verletzt. Bereits im Oktober kollidierten zwei Schnellzüge im Osten des Landes.

Das Verkehrsministerium verweist nun laut «Spectator» darauf, dass neue Kommunikationsmassnahmen zwischen Bahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber Schlimmeres verhindert hätten. Dennoch bleibt die Frage offen, weshalb Sicherungssysteme und Fahrdienstleitung den Kollisionskurs der beiden Züge nicht früher erkannten – und wie zuverlässig das Netz angesichts der jüngsten Vorfälle überhaupt ist.

Meistgelesen

Leere Migros-Regale kurz vor Weihnachten – diese Marken sind betroffen
Michelle Gisin muss nach schwerem Sturz operiert werden
Nato-Generalsekretär Rutte: «Wir sind Russlands nächstes Ziel»
Unbekannte hinterlassen Bilder der Verwüstung – Hüttenwarte entsetzt
Schnell- und Güterzug fahren auf das gleiche Gleis – Lokführer verhindern Unglück knapp