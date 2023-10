Die Option «Schnellste Verbindungen anzeigen» bei der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn ist irreführend, urteilt ein Gericht. IMAGO/Manfred Segerer (Symbolbild)

Millionen nutzen bei der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn täglich den Button «Schnellste Verbindungen anzeigen». Ein Gericht hat das Unternehmen nun zurückgepfiffen und urteilt: Die Option ist irreführend.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Option «Schnellste Verbindungen anzeigen» bei der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn ist irreführend, urteilt das Oberlandesgericht Frankfurt am Main.

Zwar werde bei der Suche als Erstes die absolut schnellste Verbindung angezeigt, anschliessend aber nur die nächstschnelleren und nicht etwa die vorherige oder nächste absolut schnellste Verbindung.

Das Bahnfahren in Deutschland wird für Passagiere nicht selten zur Geduldsprobe. Schuld ist auch der Investitionsstau beim Schienennetz. Rund 77 Milliarden Franken Investitionen sollen nun helfen, das Bahnfahren in Deutschland wieder attraktiver zu machen. Mehr anzeigen

Auf der Website und App der Deutschen Bahn existiert eine für Zugreisende verlockende Option: Ein prominent platzierter Button mit der Aufschrift «Schnellste Verbindungen anzeigen». Er ist Teil der täglich millionenfach genutzten Fahrplanauskunft — und könnte bald Geschichte sein.

Denn wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem nun veröffentlichten Urteil befand, ist die Option «irreführend» und damit «unlauter». Die Richter*innen kommen zu dem Schluss, dass die Suchfunktion bei aktivierter Option zwar zunächst tatsächlich die schnellste Fahrt anzeigt, in den dann folgenden Einträgen aber jeweils nicht etwa eine ähnlich schnelle Alternative.

«Der zu Grunde liegende Algorithmus ermittle im Fall der Eingabe einer Abfahrtszeit dabei zunächst von der gewählten Abfahrtszeit aus die absolut schnellste Verbindung», heisst es in einer Mitteilung des Gerichts. Anschliessend werde die danach abfahrende zweitschnellte Verbindung angezeigt. Ausgehend von der schnellsten Verbindung habe jedoch eine zeitliche Vorwärtssuche stattgefunden.

Dies habe laut dem Gericht zur Folge, dass möglicherweise schnellere Verbindungen, die vor oder nach der nächsten Abfahrt liegen, gar nicht aufgelistet werden.

Die Option «Schnellste Verbindung anzeigen» sei daher «irreführend» und «unlauter». Bahnfahrer gingen berechtigterweise davon aus, auch stets die absolut schnellsten Verbindungen angeboten zu bekommen.

Was nach einem kleinen Detail im Wettbewerbsrecht aussieht, hat grosse Auswirkungen. Die Deutsche Bahn bedauert daher die Entscheidung, wie der «Spiegel» berichtet. Das Unternehmen prüfe demnach, wie es auf das Gerichtsurteil reagieren wird.

Derzeit ist die Option sowohl in der App als auch auf der Webseite des Unternehmens noch auffindbar.

Jahrelang Baustellen im ganzen Land

Die Deutsche Bahn hat derzeit ohnehin mit weit grösseren Problemen zu kämpfen. Wie sie am Montag mitteilte, seien im September lediglich 58 Prozent aller Fernzüge pünktlich am Zielbahnhof eingetroffen.

Dazu trug auch ein Brandanschlag in Hamburg bei, ebenso wie ein Bagger, der in München eine Oberleitung rammte und den gesamten Zugverkehr für Stunden zum Erliegen brachte.

Die Gründe für die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn liegen jedoch teils Jahrzehnte zurück. Durch jahrelangen Investitionsstau wird das Bahnnetz in Deutschland stellenweise nur noch auf Verschleiss gefahren. Da helfen auch moderne Züge und schnelle ICEs nichts.

Auch die schnellsten Züge helfen nichts, wenn kaum zwei Drittel davon im September pünktlich ans Ziel kamen. Peter Kneffel/dpa (Symbolbild)

80 Milliarden für die Bahn

Mit der Bahnreform hatte die deutsche Regierung das Unternehmen auf Effizienz für eine etwaige Privatisierung getrimmt. Die ist zwar längst kein Thema mehr, mangelnde Investitionen in das Bahnnetz haben jedoch dazu geführt, dass zahlreiche Strecken überlastet sind, worunter auch die Pünktlichkeit leidet.

Das könnte sich nun ändern: Mit dem grössten Schienensanierungsprogramm der Deutschen Bahn und massiven Investitionen soll das Netz auf Vordermann gebracht werden. Rund 80 Milliarden Euro (etwa 77 Milliarden Franken) werden in den kommenden fünf Jahren in das Bahnnetz investiert.

Direkt nach Ende der in Deutschland stattfindenden Fussball-EM 2024 geht es los: Zahlreiche wichtige Strecken werden dann gesperrt und zum Teil komplett neu gebaut. Mit grossen Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Mitteleuropa ist zu rechnen, auch in der Schweiz.