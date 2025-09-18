«Kann euch nur nicht ausstehen» – Schild verweigert Zutritt

In Flensburg im Norden Deutschlands sorgt ein Schild im Schaufenster eines kleinen Geschäfts für Entsetzen. Darauf steht: «JUDEN haben hier Hausverbot!!!! Nichts persönliches, auch kein Antisemitismus, kann euch nur nicht ausstehen»
Der Ladenbesitzer verteidigt sich, er habe nicht mit der massiven öffentlichen Empörung gerechnet. Er habe Schild lediglich aus Frustration über die Geschehnisse im Gazastreifen angebracht.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Volksverhetzung. Für Felix Klein, den Beauftragten der Bundesregierung für das jüdische Leben in Deutschland, ist der Fall eindeutig: Es handle sich um Antisemitismus, gegen den vorgegangen werden müsse.
Ein Blick auf die Statistik zeigt die Dimension des Problems: In Schleswig-Holstein, dem Bundesland, in dem Flensburg liegt, haben die antisemitischen Vorfälle stark zugenommen. Wurden im Jahr 2023 noch 120 Fälle registriert, waren es im vergangenen Jahr bereits 588.
Deutschland 2025! Kein Fake, bittere Realität: In Flensburg hängt ein Ladenbesitzer ein antisemitisches Plakat auf – und versteht die Aufregung nicht. „Bisher hat sich niemand beschwert“, meinte er. #Antisemitismus in Reinform. pic.twitter.com/t17kpr3ZwU