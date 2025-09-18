  1. Privatkunden
Empörung über Ladeninhaber «Kann euch nur nicht ausstehen» – Schild verweigert Zutritt

SDA

18.9.2025 - 19:24

Das Schild in einem kleinen Geschäft in Deutschland.
Das Schild in einem kleinen Geschäft in Deutschland.
Foto Twitter

Ein Geschäft in Flensburg (D) sorgt mit einem Schild «Juden haben keinen Zutritt» für Entsetzen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt – Politiker sprechen von klarem Antisemitismus.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

18.09.2025, 19:24

19.09.2025, 11:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Flensburg sorgte ein Schild in einem Schaufenster für Empörung: «Juden haben keinen Zutritt.»
  • Der Ladenbesitzer rechtfertigte sich mit Frust über den Gaza-Krieg, löste jedoch breite Kritik und Ermittlungen wegen Volksverhetzung aus.
  • Die Bundesregierung stuft den Vorfall klar als Antisemitismus ein, so der Antisemitismus-Beauftragte Felix Klein.
  • In Schleswig-Holstein haben antisemitische Vorfälle stark zugenommen: von 120 Fällen im Jahr 2023 auf 588 im Jahr 2024.
Mehr anzeigen

In Flensburg im Norden Deutschlands sorgt ein Schild im Schaufenster eines kleinen Geschäfts für Entsetzen. Darauf steht: «JUDEN haben hier Hausverbot!!!! Nichts persönliches, auch kein Antisemitismus, kann euch nur nicht ausstehen»

Der Ladenbesitzer verteidigt sich, er habe nicht mit der massiven öffentlichen Empörung gerechnet. Er habe Schild lediglich aus Frustration über die Geschehnisse im Gazastreifen angebracht.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Volksverhetzung. Für Felix Klein, den Beauftragten der Bundesregierung für das jüdische Leben in Deutschland, ist der Fall eindeutig: Es handle sich um Antisemitismus, gegen den vorgegangen werden müsse.

Ein Blick auf die Statistik zeigt die Dimension des Problems: In Schleswig-Holstein, dem Bundesland, in dem Flensburg liegt, haben die antisemitischen Vorfälle stark zugenommen. Wurden im Jahr 2023 noch 120 Fälle registriert, waren es im vergangenen Jahr bereits 588.

