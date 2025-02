Scholz nennt Chialo «Hofnarr» – «nicht rassistisch» gemeint

Berlin, 13.02.2025: «Hofnarr» der Union: Olaf Scholz sorgt mit dieser Bezeichnung gegenüber dem Berliner Kultursenator Joe Chialo für Empörung. Der Vorfall ereignete sich auf einer privaten Geburtstagsfeier. Von CDU-Seite wird Scholz Rassismus gegen den schwarzen Kultursenator vorgeworfen. Scholz und die SPD weisen das strikt zurück. Der von ihm verwandte Begriff sei «im Sprachgebrauch nicht rassistisch konnotiert und war von mir auch nie so intendiert», wird Scholz in einer Mitteilung des SPD-Parteivorstands zitiert. Wie die dpa Regierungskreisen erfuhr, telefonierte Scholz noch am Abend mit Chialo. Zum Inhalt des Gesprächs wurde zunächst nichts bekannt.

