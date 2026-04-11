Schoss ein Leopard 2 einen T-72 aus Rekorddistanz ab?

Einem Leopard-2-Panzer der ukrainischen Armee soll der längste Panzerabschuss aller Zeiten gelungen sein. André Hirtz / FUNKE Foto Services / Imago (Archivbild)

Der Crew eines Leopard-2-Panzers soll in der Ukraine ein Rekordabschuss gelungen sein. Über eine Distanz von 5,5 Kilometern wurde ein russischer T-72-Panzer zerstört.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Besatzung eines Leopard 2A6 der ukrainischen Armee ist Berichten zufolge ein Panzerabschuss über eine Rekorddistanz gelungen.

Demnach wurde ein russischer Kampfpanzer vom Typ T-72 über eine Entfernung von 5,5 Kilometern zerstört.

Sollten die Berichte zutreffen, wurde der bisherige Rekord aus dem Golfkrieg 1991 eingestellt. Mehr anzeigen

Sollten die Berichte zutreffen, wurde an der ukrainischen Front ein lange gehaltener Rekord übertroffen. Demnach soll ein Leopard 2A6 der ukrainischen Streitkräfte einen russischen Kampfpanzer vom Typ T-72 im direkten Duell zerstört haben – auf eine Distanz von 5,5 Kilometern.

Wie «Defense Network» berichtet, soll sich der Einsatz Anfang April zugetragen haben. Auch wenn Beweise noch ausstehen, hält ein Experte der belgischen Armee den Abschuss für machbar. «Dennoch ist die Behauptung (des Abschusses, Anm.) unter den heutigen Bedingungen auf dem Schlachtfeld technisch plausibel», schreibt de Zitter auf Linkedin.

Zum Erfolg beigetragen haben demnach massgeblich präzise Laserentfernungsmessung, fortschrittliche Wärmebildvisiere, leistungsstarke 120mm-APFSDS-Munition sowie die digitale ballistische Berechnung des Leopard 2A6.

Rekord aus Golfkrieg übertroffen

Bei der höchstwahrscheinlich eingesetzten APFSDS-Munition handelt es sich um ein sogenanntes Wuchtgeschoss, dessen Zerstörungskraft ausschliesslich auf der kinetischen Energie des Aufpralls beruht, welche Panzerungen durchschlagen kann. Einen eigenen Sprengkopf hat das Geschoss nicht. Durch die Aufprallenergie des Projektils entsteht jedoch ein Splitterregen.

Den bisherigen Rekord hielt lange Zeit ein Challenger-Kampfpanzer der britischen Armee, der 1991 im Golfkrieg einen irakischen T-55 über eine Entfernung von 5,1 Kilometern zerstört hat. Auch bei diesem Erfolg wurde ein Wuchtgeschoss eingesetzt.

Massgeblich für den Erfolg in der Ukraine war laut de Zitter jedoch nicht die Munition, sondern die sogenannte Kill Chain, die in der Ukraine – im Gegensatz zu westlichen Armeen – weit fortgeschritten ist. Dabei identifizieren Drohnen Ziele in Echtzeit, liefern exakte Koordinaten sowie Entfernungsdaten und ermöglichen es der Besatzung, Korrekturen vorzunehmen. Laut dem Experten wäre ein Abschuss unter Gefechtsbedingungen über eine solche Distanz ohne solche Informationskette kaum realisierbar.