  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

90 Minuten im Wasser Mann treibt auf Luftmatratze aufs Meer – grosser Rettungseinsatz

Sven Ziegler

15.1.2026

Der Mann musste rund 90 Minuten ausharren.
Der Mann musste rund 90 Minuten ausharren.
X

Mit einer aufblasbaren Matratze wollte eine Person zu einer schottischen Insel gelangen – und geriet dabei in akute Lebensgefahr. Nach rund 90 Minuten im kalten Meer konnte sie von Seenotrettern geborgen werden.

Sven Ziegler

15.01.2026, 13:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Person geriet vor der schottischen Küste in Seenot, nachdem sie mit einer Luftmatratze aufs Meer hinausgetrieben war.
  • Die Seenotretter konnten die stark unterkühlte Person nach rund 90 Minuten im Wasser retten.
  • Die Rettungsorganisation warnt eindringlich davor, aufblasbare Badeartikel im offenen Meer zu benutzen.
Mehr anzeigen

Ein aussergewöhnlicher Rettungseinsatz hat sich am Sonntag vor der Ostküste Schottlands abgespielt. Eine Person versuchte, mit einer aufblasbaren Matratze zu einer Insel zu gelangen – und trieb dabei immer weiter hinaus aufs offene Meer. 

Die Crew der Seenotrettungsstation Queensferry der Royal National Lifeboat Institution wurde gegen 9.18 Uhr alarmiert. Die Person befand sich in rund sieben Grad kaltem Wasser östlich von Cramond Island im Meeresarm Firth of Forth.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Verunglückte bereits fast 90 Minuten im Wasser gewesen. Die Crew konnte die Person bergen und an Land an Sanitäter sowie die Küstenwache übergeben. Angaben zum Gesundheitszustand machte die Organisation nicht, bestätigte jedoch eine starke Unterkühlung.

«Wir hatten Glück»

Der Einsatz hätte laut den Rettungskräften auch tödlich enden können. Einsatzleiter Stewart Atkinson sagte: «Es war Glück, dass wir rechtzeitig dort waren. Die Person war extrem kalt und wurde mit der Strömung und dem ablandigen Wind immer weiter hinausgetrieben.»

Atkinson nutzte den Vorfall für eine eindringliche Warnung. Aufblasbare Matratzen und Badeartikel seien «für Pools gemacht – nicht für das Meer». Sie könnten sich rasch vom Ufer entfernen und Menschen in lebensgefährliche Situationen bringen.

Er riet zudem, vor Aktivitäten am Wasser stets Wetter- und Gezeitenprognosen zu prüfen. «In Küstennähe kann alles ruhig wirken, während die Bedingungen weiter draussen deutlich schlechter sind», sagte Atkinson. Im Notfall solle umgehend der Notruf gewählt und die Küstenwache alarmiert werden.

Mehr internationale News

Frankreich. Griechenland rüstet im Mittelmeer weiter auf

FrankreichGriechenland rüstet im Mittelmeer weiter auf

Russland. Neue Stromausfälle in der Ukraine durch Luftangriffe

RusslandNeue Stromausfälle in der Ukraine durch Luftangriffe

Politik. Polens Regierungschef rügt Trumps Äusserung zu Selenskyj

PolitikPolens Regierungschef rügt Trumps Äusserung zu Selenskyj

Meistgelesen

Odermatt rätselt nach langsamem Start ++ Von Allmen verliert 5 Sekunden auf Bestzeit
Ermittlungsakten zu Crans-Montana werfen neue Fragen auf
Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt
Paraglider stürzt 150 Meter ins Meer – und überlebt
Mann will Kinder in Rorschacherberg SG in Auto locken