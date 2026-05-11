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Rasante Entwicklung an der Front Wie billige Schrotflinten-Drohnen den Ukraine-Krieg verändern

Christian Thumshirn

11.5.2026

Die nächste Stufe im Drohnenkrieg – Schrotflinten, MGs, Minenleger: Neue Videos zeigen die rasante Entwicklung an der Front

Die nächste Stufe im Drohnenkrieg – Schrotflinten, MGs, Minenleger: Neue Videos zeigen die rasante Entwicklung an der Front

Vor wenigen Wochen sorgten erste Videos von ukrainischen Schrotflinten-Drohnen für Aufsehen. Nun tauchen immer mehr Aufnahmen solcher Einsätze auf – während Drohnen an der Front bereits mit MGs oder sogar als Minenleger eingesetzt werden.

11.05.2026

Vor wenigen Wochen sorgten erste Videos von ukrainischen Schrotflinten-Drohnen für Aufsehen. Nun tauchen immer mehr Aufnahmen solcher Einsätze auf – während Drohnen an der Front bereits mit MGs oder sogar als Minenleger eingesetzt werden.

Christian Thumshirn

11.05.2026, 12:57

Militärbeobachter sprechen längst von einem technologischen Wettrennen am Himmel über der Ukraine. Kaum erscheint eine neue Drohnen-Taktik auf dem Schlachtfeld, folgt oft schon die nächste Anpassung.

Besonders günstige FPV-Drohnen haben den Krieg verändert, weil sie Ziele präzise treffen können und im Vergleich zu klassischen Waffensystemen nur einen Bruchteil kosten. Beide Seiten versuchen deshalb ständig, neue Gegenmittel und Einsatzmöglichkeiten zu entwickeln.

Immer neue Ideen aus der Luft

Viele dieser Entwicklungen werden zuerst über Telegram-Kanäle und Militärblogger bekannt. Dort kursieren beinahe täglich neue Videos experimenteller Systeme – oft improvisiert, aber erstaunlich effektiv. Experten gehen davon aus, dass solche Drohnen künftig noch häufiger eingesetzt werden.

Welche spektakulären neuen Systeme derzeit an der Front zu sehen sind, zeigt das Video oben.

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