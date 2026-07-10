Mit ihrer emotionalen Wutrede an der Abifeier sorgte eine 18-Jährige deutschlandweit für Schlagzeilen. Nun äussert sie sich erstmals selbst – und stellt klar: An ihrer Kritik hält sie fest, ihre Wortwahl würde sie heute aber ändern.

Darum geht’s Nach ihrer viel beachteten Wutrede meldet sich die 18-jährige Schülerin erstmals selbst zu Wort.

Sie steht weiterhin hinter ihrer Kritik an den Zuständen an ihrer Schule, bereut aber ihre drastische Wortwahl.

Gemeinsam mit ihren Eltern will sie nun Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen erhalten. Zusammenfassung erstellt mit

Nachdem ihre Wutrede an der Maturafeier bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, äussert sich die 18-jährige Ellenor nun erstmals ausführlich zu den Ereignissen.

Die Schülerin des Robert-Stock-Gymnasiums im norddeutschen Hagenow war nach den deutschen Abiprüfungen vor Publikum hart mit ihrer Schule ins Gericht gegangen. Besonders ein Satz ging viral: «Fickt euch einfach nur alle!» Nun erklärt sie gegenüber dem «Nordkurier», dass sie ihre Rede zwar nochmals halten würde – allerdings in einer anderen Form.

«Inhaltlich würde ich nichts ändern»

«Ich würde die Rede inhaltlich immer noch so halten, aber ich würde sie anders formulieren», sagt die 18-Jährige. Ihr Ziel sei nie gewesen, ihre Schule schlechtzumachen. Vielmehr habe sie auf Missstände aufmerksam machen wollen.

Sie ärgere sich darüber, dass sich die öffentliche Debatte fast ausschliesslich auf ihren emotionalsten Satz konzentriere. «In den Medien wird ja jetzt vor allem auf einen kleinen Auszug der Rede abgestellt», sagt sie. Der umstrittene Schlusssatz sei lediglich ein Nebenaspekt gewesen. Wichtiger sei ihr die Kritik an den Bedingungen gewesen, unter denen der Abschlussjahrgang die Maturitätsprüfungen absolvieren musste.

Mathematik und Deutsch stehen im Fokus

Auslöser der Rede war die aussergewöhnlich hohe Durchfallquote. 17 von 52 Abiturientinnen und Abiturienten bestanden die Prüfungen nicht. Laut Ellenor hatten viele aufgrund ihrer bisherigen Leistungen nicht damit gerechnet.

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Besonders die Ergebnisse in Mathematik geben ihr Rätsel auf. Nach ihren Angaben erzielten in den beiden Grundkursen rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler null Punkte. Nur wenige hätten die Prüfung überhaupt bestanden. Für sie sei das ein Hinweis darauf, dass viele nicht ausreichend auf das Zentralabitur vorbereitet worden seien.

Auch bei der mündlichen Deutschprüfung sieht sie Klärungsbedarf. Ein Lehrer des Deutsch-Leistungskurses habe lediglich drei Prüfungen abgenommen – ausgerechnet alle drei betroffenen Schülerinnen und Schüler seien durchgefallen. Einen konkreten Vorwurf wolle sie daraus jedoch ausdrücklich nicht ableiten. Sie finde es aber richtig, prüfen zu lassen, «ob es da Zusammenhänge gibt».

Familie verlangt Einsicht in Prüfungen

Gemeinsam mit ihren Eltern will Ellenor nun Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen beantragen. Sie wolle nachvollziehen können, wie ihre Antworten bewertet worden seien und weshalb sie die Prüfung nicht bestanden habe.

Bereits nach Bekanntwerden der hohen Durchfallquote hatte das zuständige Schulamt angekündigt, die auffälligen Ergebnisse des Gymnasiums zu überprüfen. Ob tatsächlich Fehler bei der Vorbereitung oder Bewertung der Prüfungen vorlagen, ist bislang offen.