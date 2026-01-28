An einer Schule nördlich von Bangkok sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Bei den Opfern soll es sich um Lehrpersonen handeln. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, der mutmassliche Schütze ist nach Angaben der Sicherheitskräfte tot.

Darum geht's An der Debsirin Nonthaburi School in Thailand sind mindestens zwei Menschen getötet worden.

Bei den Todesopfern soll es sich nach ersten Angaben um zwei Lehrpersonen handeln.

Medien berichten von bis zu 20 Verletzten; offiziell bestätigt ist diese Zahl bislang nicht. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Schusswaffenvorfall an einer Schule in Thailand sind mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Ersten Informationen zufolge soll es sich bei den Todesopfern um zwei Lehrer handeln, wie die Zeitung «Khaosod» unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Der Vorfall ereignete sich am Morgen an der Debsirin Nonthaburi School in der Provinz Nonthaburi nördlich von Bangkok. Ersten Ermittlungen zufolge soll der mutmassliche Täter ein Jugendlicher sein. Laut den Sicherheitskräften soll der Schütze mittlerweile tot sein.

Polizei, Rettungskräfte und Notärzte rückten mit einem Grossaufgebot an. Schüler, Lehrer und weitere Beschäftigte wurden vom Campus evakuiert. Medien berichteten von bis zu 20 Verletzten, einige davon sollen in Lebensgefahr schweben. Eine offizielle Bestätigung der Opferzahlen lag zunächst nicht vor.