Schüsse an US-Uni IS-Anhänger tötet eine Person − FBI untersucht Fall als Terrorakt

dpa

12.3.2026 - 23:46

Schüsse Uni
Schüsse Uni
AP

Ein Schütze dringt in eine Uni in den USA ein. Es fallen Schüsse. Ein Opfer stirbt. Die Bundespolizei FBI macht später bekannt, dass sie den Fall als Terrorakt untersucht.

,

DPA, Redaktion blue News

12.03.2026, 23:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein bewaffneter Mann eröffnet an der Old Dominion University im US-Bundesstaat Virginia das Feuer und tötet eine Person.
  • Studenten überwältigen den Schützen, während Polizei und FBI kurz darauf eingreifen.
  • Das FBI prüft einen Terrorhintergrund, nachdem der Angreifer eine frühere Verbindung zur Terrormiliz IS gehabt haben soll.
Mehr anzeigen

Die Bundespolizei FBI ermittelt nach den tödlichen Schüssen an einer US-Universität im Bundesstaat Virginia wegen Terrorverdachts. Das schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X. Der Schütze habe eine Person getötet und zwei verletzt. Der Angreifer sei auch gestorben.

Nach FBI-Angaben eröffnete die bewaffnete Person an der Old Dominion Universität in der Stadt Norfolk im Osten der USA das Feuer. Laut Polizei gingen am späteren Donnerstagvormittag Notrufe ein, dass sich ein Schütze in einem Gebäude der Hochschule befinde. Minuten später seien Einsatzkräfte vor Ort gewesen. FBI-Chef Patel schrieb, eine Gruppe mutiger Studenten habe eingegriffen und den Schützen überwältigt. Dies und das schnelle Eingreifen der Polizei hätten dazu geführt, dass Leben gerettet worden seien.

Angreifer offenbar tot. Bei Detroit rast ein Bewaffneter mit dem Auto in eine Synagoge

Angreifer offenbar totBei Detroit rast ein Bewaffneter mit dem Auto in eine Synagoge

Laut FBI gibt es eine frühere Verbindung des Mannes zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS). 2016 sei er festgenommen worden und habe gestanden, versucht zu haben, die Terrormiliz materiell zu unterstützen. Er sei 2017 zu einer Haftstrafe verurteilt worden. 2024 wurde er laut FBI aus dem Gefängnis entlassen. Bei dem Angriff an der Uni in Virginia, an der 25'000 Menschen studieren, habe der Mann «Allahu Akbar» (etwa «Gott ist am grössten» auf Arabisch) gerufen, hiess es weiter vom FBI.

Tote bei Angriff auf Kirche in den USA – Trump spricht von Epidemie der Gewalt

Tote bei Angriff auf Kirche in den USA – Trump spricht von Epidemie der Gewalt

Ein Angreifer schoss in der Mormonenkirche in Michigan um sich und setzte das Gotteshaus in Brand. Der mutmassliche Täter, ein 40-jähriger Irak-Veteran, wurde von der Polizei getötet.

29.09.2025

