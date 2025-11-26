Zwei Nationalgardisten in Washington erschossen

Einsatzkräfte versammeln sich in der Nähe des Ortes, an dem Mitglieder der Nationalgarde in der Nähe des Weissen Hauses von Schüssen getroffen wurden. Mark Schiefelbein/AP/dpa/Keystone

Zwei Nationalgardisten sind in der Nähe des Weissen Hauses von Schüssen getroffen worden. Sie wurden in ein Spital eingeliefert und erlagen dort ihren Verletzungen. Die Hintergründe sind bislang unklar.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nahe des Weissen Hauses in Washington sind zwei Nationalgardisten von Schüssen getroffen worden.

Sie wurden in kritischem Zustand in ein Spital eingeliefert und sind dort ihren Verletzungen erlegen.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Die zwei in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten sind nach Angaben des Gouverneurs von West Virginia, Patrick Morrisey, gestorben. Die beiden Opfer stammten aus diesem US-Bundesstaat, wie er auf der Plattform X und auf Facebook mitteilte.

«Diese tapferen Bürger West Virginias haben im Dienst für ihr Land ihr Leben verloren», schrieb der Republikaner. Man stehe in ständigem Kontakt mit den Bundesbehörden, während die Ermittlungen weitergingen. «Wir werden die vollständige Aufklärung dieses schrecklichen Vorfalls fordern», betonte Morrisey abschliessend.

It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

Trump bezeichnet mutmasslichen Schützen als «Tier»

Zuvor hatte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mitgeteilt, dass die zwei Nationalgardisten von Schüssen getroffen worden waren. US-Präsident Donald Trump schrieb wenig später auf Truth Social, der mutmassliche Schütze, den er als «Tier» bezeichnete, sei schwer verletzt. Er werde «einen hohen Preis zahlen müssen».

Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten etliche Medien über den Vorfall berichtet. Die Polizei in Washington teilte auf der Plattform X mit, es habe in der Innenstadt Schüsse gegeben. Man solle den Bereich meiden; weitere Informationen würden folgen.

UPDATE: The scene is secured. One suspect is in custody. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 26, 2025

Zahlreiche Soldaten seit dem Sommer in der Hauptstadt

Seit dem Sommer sind mehr als 2000 Nationalgardisten in Washington unterwegs. Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht.

Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor. Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens und ordnete an, diesen zu beenden. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember ausser Kraft.

Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. Sie unterstehen im Normalfall der Kontrolle der Bundesstaaten und werden etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder anderen Notlagen eingesetzt. In bestimmten Situationen kann jedoch auch der US-Präsident das Kommando übernehmen. Für Washington bestehen Sonderregeln.

Auch in einer ersten Version haben wir im Titel geschrieben, dass die Nationalgardisten erschossen worden seien. Dies war zu diesem Zeitpunkt jedoch unklar. Die Opfer wurden zunächst in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.