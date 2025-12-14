Polizei: Angreifer in Sydney waren Vater und Sohn +++ Trump lobt nach Anschlag Überwältiger des Schützen

Tote nach Schüssen bei jüdischem Lichterfest in Sydney

STORY: Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka am berühmten Strand Bondi Beach in Sydney sind am Sonntag mehrere Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben starben mindestens 12 Personen, etwa ein Dutzend weitere wurden verletzt. Ein mutmasslicher Schütze sei tot, der andere schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales zunächst mit. Ministerpräsident Anthony Albanese sprach von einem «schockierenden und beunruhigenden» Vorfall. Zeugen berichteten, dass die Schiesserei an einem heissen Sommerabend etwa 10 Minuten dauerte. Ein Augenzeuge erzählte von seinen Wahrnehmungen. «Ich rannte zum Strand. Ich glaube, das taten alle. Es war ziemlich beängstigend. Und ja, schliesslich ging ich zurück, um zu sehen, was los war. Ein paar Leute halfen, halfen irgendwie ein paar alten Leuten, aufzustehen und von dort wegzukommen. Aber es war so, als lägen viele Körper auf dem Boden. Es war eine umzäunte Veranstaltung.» Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte in einer ersten Reaktion, Juden, die sich zum Anzünden der ersten Chanukka-Kerze am Strand versammelt hätten, seien von «niederträchtigen Terroristen» angegriffen worden. Man bete für die Getöteten und die Genesung der Verletzten. «Wir senden ihnen viel Kraft von hier, aus Jerusalem, und wir wiederholen unsere Warnung an die australische Regierung, Massnahmen zu ergreifen und gegen die enorme Welle des Antisemitismus zu kämpfen, die die australische Gesellschaft heimsucht. Hoffen wir auf bessere Nachrichten und hoffen wir, dass sie alle genesen und zurückkehren können.» Seit Beginn des Krieges Israels im Gazastreifen im Oktober 2023 kam es in Australien zu einer Reihe antisemitischer Angriffe auf Synagogen, Gebäude und Autos. Schusswaffengewalt in grösserem Ausmass sind allerdings eher selten in Australien, das als eines der sichersten Länder der Welt gilt.

14.12.2025