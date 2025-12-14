Polizei: Angreifer in Sydney waren Vater und Sohn +++ Trump lobt nach Anschlag Überwältiger des Schützen

16 Tote bei Terrorakt in SydneyPolizei: Angreifer in Sydney waren Vater und Sohn +++ Trump lobt nach Anschlag Überwältiger des Schützen
14.12.2025 - 22:00
Tote nach Schüssen bei jüdischem Lichterfest in Sydney
STORY: Bei einem Angriff auf eine Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka am berühmten Strand Bondi Beach in Sydney sind am Sonntag mehrere Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben starben mindestens 12 Personen, etwa ein Dutzend weitere wurden verletzt. Ein mutmasslicher Schütze sei tot, der andere schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales zunächst mit. Ministerpräsident Anthony Albanese sprach von einem «schockierenden und beunruhigenden» Vorfall. Zeugen berichteten, dass die Schiesserei an einem heissen Sommerabend etwa 10 Minuten dauerte. Ein Augenzeuge erzählte von seinen Wahrnehmungen. «Ich rannte zum Strand. Ich glaube, das taten alle. Es war ziemlich beängstigend. Und ja, schliesslich ging ich zurück, um zu sehen, was los war. Ein paar Leute halfen, halfen irgendwie ein paar alten Leuten, aufzustehen und von dort wegzukommen. Aber es war so, als lägen viele Körper auf dem Boden. Es war eine umzäunte Veranstaltung.» Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte in einer ersten Reaktion, Juden, die sich zum Anzünden der ersten Chanukka-Kerze am Strand versammelt hätten, seien von «niederträchtigen Terroristen» angegriffen worden. Man bete für die Getöteten und die Genesung der Verletzten. «Wir senden ihnen viel Kraft von hier, aus Jerusalem, und wir wiederholen unsere Warnung an die australische Regierung, Massnahmen zu ergreifen und gegen die enorme Welle des Antisemitismus zu kämpfen, die die australische Gesellschaft heimsucht. Hoffen wir auf bessere Nachrichten und hoffen wir, dass sie alle genesen und zurückkehren können.» Seit Beginn des Krieges Israels im Gazastreifen im Oktober 2023 kam es in Australien zu einer Reihe antisemitischer Angriffe auf Synagogen, Gebäude und Autos. Schusswaffengewalt in grösserem Ausmass sind allerdings eher selten in Australien, das als eines der sichersten Länder der Welt gilt.
14.12.2025
Viele Familien kommen zu Beginn des jüdischen Chanukka-Fests an einem beliebten Strand in Sydney zusammen. Doch die Feier wird zum Albtraum: Offenbar antisemitische Männer eröffnen das Feuer und töten und verletzen viele. Die Updates zu dem Terrorakt hier im Ticker.
Nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest im australischen Sydney haben die Ermittler die beiden Angreifer als Vater und Sohn identifiziert. Das teilte die Polizei bei einer Pressekonferenz mit.
Der 50-jährige Vater war von Einsatzkräften am Tatort erschossen worden. Der 24-jährige Sohn wurde gefasst und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei geht nicht davon aus, dass am Tatort weitere Täter beteiligt waren.
21.44 Uhr
Trump lobt nach Anschlag in Sydney Überwältiger des Schützen
US-Präsident Donald Trump hat nach dem «schrecklichen» Anschlag in Sydney sein Mitgefühl ausgedrückt und ausdrücklich einen Mann gelobt, der einen der Schützen überwältigte. Das sei «eine sehr, sehr mutige Person», sagte Trump bei einer Weihnachtsansprache. Der Mann habe vielen Menschen das Leben gerettet. Trump verurteilte den Anschlag - wie die australischen Behörden - als antisemitisch.
Die Szene, wie ein Passant während des Anschlags einen der Schützen überrascht und entwaffnet, ist gefilmt worden. Der Mann springt dem Angreifer zunächst von hinten auf den Rücken. Nach einem kurzen Gerangel nimmt er ihm das Gewehr ab. Der mutmassliche Täter, der zuvor noch um sich geschossen hatte, entkommt hinkend. In australischen Medien wird der Passant als «Held» gefeiert.
21.02 Uhr
Bondi Beach bleibt geschlossen
Nach dem Anschlag am Bondi Beach in Sydney mit mindestens 16 Toten bleibt der berühmte Strand am Montag geschlossen. Ermittler untersuchten derzeit noch den Tatort, teilte die Polizei von New South Wales auf der Plattform X mit. Weder Flugzeuge noch Drohnen dürften über das Gelände fliegen.
20.38 Uhr
Zahl der Toten auf 16 gestiegen
Nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney gibt die Polizei die Zahl der Toten nun mit 16 an. 40 Menschen seien weiterhin im Krankenhaus, teilte die Polizei von New South Wales auf der Plattform X mit.
Police confirms that 16 people were killed and 40 remain in hospital following Sunday's shooting at Bondi Beach. New South Wales Police say that "Bondi Beach and surrounding roads in the Bondi area will be closed today as investigators continue to work through the crime scene".
Palästinenserbehörde verurteilt Anschlag in Sydney
Die palästinensische Autonomiebehörde hat den tödlichen Anschlag am jüdischen Lichterfest in der australischen Metropole Sydney verurteilt. Der Staat Palästina bekräftige «seine feste Haltung, alle Formen von Extremismus und Terrorismus, einschliesslich der Tötung von Zivilisten, abzulehnen», hiess es nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa in einer Mitteilung in Ramallah. «Der Staat Palästina verurteilte zudem die anhaltende Tötung von Zivilisten durch Israel im Gazastreifen und im Westjordanland.»
Man spreche den Familien der Opfer sowie der Regierung und dem Volk des befreundeten Australien aufrichtiges Beileid aus und wünsche den Verletzten eine rasche Genesung, hiess es ausserdem in der Mitteilung.
17.05 Uhr
Netanjahu wirft Australien Tatenlosigkeit gegen Judenhass vor
Nach dem blutigen Anschlag in Sydney hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Australien vorgeworfen, es habe nicht entschlossen gegen Antisemitismus gekämpft. Netanjahu sagte in einer Mitteilung, er habe Australiens Premierminister Anthony Albanese schon vor vier Monaten in einem Brief gewarnt, «dass die Politik der australischen Regierung Antisemitismus in Australien fördert und ermutigt».
Australien und andere führende Staaten hatten in diesem Jahr unter dem Eindruck des verheerenden Gaza-Kriegs einen Staat Palästina formell anerkannt. Netanjahu warf Albanese vor, damit «Öl ins antisemitische Feuer» gegossen zu haben. Die Anerkennung belohne Hamas-Terroristen. Sie bestärke «jene, die australische Juden bedrohen, und ermutigt den Judenhass, der nun in Ihren Strassen umgeht».
Der israelische Regierungschef schrieb, Antisemitismus sei ein Krebs. «Sie haben nichts getan, um die Krebszellen einzudämmen, die in Ihrem Land wuchsen, Sie haben nicht gehandelt», warf er Albanese vor. «Sie haben die Krankheit sich ausbreiten lassen – und das Ergebnis sind die schrecklichen Angriffe auf Juden, die wir heute gesehen haben.»
14.36 Uhr
Keller-Sutter bekundet Solidarität mit Opfern in Sydney
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat den Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney verurteilt. Die Schweiz solidarisiere sich mit den Opfern.
Die Schweiz lehne jede Form von Gewalt, Antisemitismus und Hass entschieden ab, teilte Keller-Sutter auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Die Schweiz bekunde nach dem Terroranschlag am Bondi Beach ihre Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen, schrieb die Bundesrätin weiter.
Following the terrorist attack at Bondi Beach, Switzerland expresses its solidarity with the victims and their loved ones. 🇨🇭 stands firmly against all forms of violence, antisemitism and hatred.
UN-Generalsekretär António Guterres hat sich entsetzt über den tödlichen Anschlag in Sydney gezeigt. Er verurteile diese «abscheuliche Attacke», teilte der UN-Chef über die Online-Plattform X mit. «Mein Herz ist bei der jüdischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt an diesem ersten Tag von Chanukka, ein Fest, das das Wunder des Friedens und das Licht, das die Dunkelheit besiegt, feiert.»
I am horrified and condemn today’s heinous deadly attack on Jewish families gathered in Sydney to celebrate Hannukah.
My heart is with the Jewish community worldwide on this first day of Hannukah, a festival celebrating the miracle of peace and light vanquishing darkness.
Täter schossen mit Shotgun und Gewehr – Mutter wird vor ihren Kindern getroffen
Abdullah Ashrof ist Augenzeuge des Anschlags – und hat geholfen, Verwundete zu versorgen. So auch einen Polizisten – und eine Frau: «Ich glaube, das Schlimmste war, dass zwei ihrer Kinder direkt neben ihr waren», sagt er dem «Guardian». «Sie war sehr tapfer und versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben und zu sprechen.»
🔴 INFO - #Australie : Voici les deux armes probables qui auraient été utilisées lors de l’attaque de #BondiBeach à #Sydney : 👉 Un fusil à pompe de type Remington 870 ou Mossberg 590/500. 👉 Une carabine de type Beretta B-14 (ou équivalent). Ces éléments restent à confirmer… pic.twitter.com/PUASMjDn6u
Die Polizei untersucht, ob es einen dritten Täter geben könnte, sagt Mal Lanyon von der New South Wales Police. Weiter habe man das Auto der beiden bekannten Schützen entdeckt, in dem Sprengstoff vermutet werde. Die «Daily Mail» will einen der Täter als den 24-jährigen Naveed A. identifiziert haben.
Der Premier des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns, teilt mit, dass die Zahl der Todesopfer auf zwölf gestiegen sei. Die Zahl der Verletzten wird von der Polizei nun mit 29 angegeben. Die Behörden werten den Vorfall nun als terroristischen Akt.
2,000 people were peacefully and joyfully celebrating the beginning of Chanukah on a beach in Sydney.
2 shooters arrived and brought chaos and hate with them.
Two years of idolizing Hamas. Of excusing terrorists. Of contextualizing the murder of Jews. Of justifying the… pic.twitter.com/EHgclV928Y
Wie die örtliche Polizei mitteilt, gibt es neben den 10 Todesopfern 11 Verletzte, von denen zwei Polizisten sind. Der Tatort bleibt abgesperrt, weil die Behörden verdächtige Gegenstände untersuchen. Ein zweiter Schütze befindet sich in kritischem Zustand, schreibt die Polizei weiter.
Emerging: Police say they’re responding to 'developing incident,' urges public to avoid the area and take shelter at Bondi Beach in Sydney, Australia amid eyewitnesses reports of shooting.
Die Polizei hat laut «Guardian» eingeräumt, dass es neun Tote gab. Auch einer der Schützen wurde demnach erschossen.
Auf Social Media gibt es diverse Videos, die mitunter grausame Szene zeigen. Sowohl Opfer als auch zwei Schützen wurden gefilmt. Einer der beiden Täter ist offenbar von einem Passanten entwaffnet worden, der dem Mann mit heller Hose und schwarzen Hemd mutig und beherzt das Gewehr abnimmt.
UNARMED AUSTRALIAN DISARMED TERRORIST DURING MASS SHOOTING IN SYDNEY
Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen Terrorakt. Der Anschlag habe sich am ersten Tag des Chanukka-Festes gegen die jüdische Gemeinde gerichtet, sagte der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns.
Mindestens zwölf Menschen und auch einer der Angreifer seien getötet worden. Ein anderer mutmasslicher Täter sei in Gewahrsam.
Police are responding to a developing incident at Bondi Beach and are urging the public to avoid the area.
Die beiden Angreifer hätten am Sonntagabend gegen 18.47 Uhr begonnen, auf Familien zu schiessen, die sich am bekannten Strand Bondi Beach versammelt hatten.
Regierungschef: Schockierend und schmerzhaft
Was ein Tag des Friedens und der Freude hätte sein sollen, der in der Gemeinde mit Familie und Unterstützern gefeiert werden sollte, sei «durch diesen schrecklichen und bösartigen Angriff erschüttert» worden, sagte Minns. Dies sei schockierend und schmerzhaft.
Die jüdische Organisation Australian Jewish Association hatte zuvor auf X geschrieben: «Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung.» Und weiter: «Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.»
Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog sprach von einem «grausamen Angriff auf Juden». «Wir wiederholen unsere Warnungen immer wieder gegenüber der australischen Regierung, um Massnahmen einzufordern und gegen die enorme Welle des Antisemitismus zu kämpfen, die die australische Gesellschaft heimsucht.»