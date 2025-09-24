Zahlreiche Einheiten stehen aktuell beim ICE-Gebäude im Einsatz. X

In Dallas ist es zu einem Schusswaffenangriff auf ein Gebäude der US-Einwanderungsbehörde ICE gekommen. Zwei Migranten sind tot, eine dritte Person wurde verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem ICE-Standort in Dallas fielen am Mittwochmorgen Schüsse.

Mindestens drei Personen wurden verletzt, eine Person kam ums Leben.

Die Polizei sucht nach möglichen Scharfschützen auf Dächern. Mehr anzeigen

In der texanischen Metropole Dallas ist es am Mittwochmorgen zu einem Angriff auf ein Gebäude der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) gekommen. Nach Angaben lokaler Medien fielen mehrere Schüsse.

Gemäss aktuellen Informationen wurden bei dem Schusswechsel mindestens zwei Personen getötet. Es handelt sich demnach um Migranten, die in der ICE-Station gefangen gehalten wurden. Ein dritter Häftling befindet sich in kritischem Zustand.

Die Polizei rückte kurz nach 7 Uhr mit einem Grossaufgebot zur ICE-Dienststelle aus. Im Fokus der Ermittlungen steht ein möglicher Scharfschütze. Zeugen berichteten, die Schüsse seien von den Dächern nahegelegener Gebäude abgegeben worden. Nach Informationen des Senders WFAA wird nach weiteren potenziellen Tätern gefahndet.

Hintergründe aktuell unklar

Brisant: Auf dem Dach einer benachbarten Anwaltskanzlei für Einwanderungsrecht wurde ein Mann mit einer Schusswunde gefunden. Laut ersten Erkenntnissen dürfte es sich um eine selbst zugefügte Verletzung gehandelt haben. Ob er in den Angriff verwickelt war, blieb zunächst offen.

Unklar ist bislang auch, ob es sich bei den Opfern um Mitarbeitende der Behörde oder um festgehaltene Migrantinnen und Migranten handelt. ICE-Direktor Todd Lyons wollte diese Angaben zunächst nicht bestätigen.

Die Hintergründe des Angriffs sind weiter unklar. Die Polizei sprach von einer laufenden Fahndung und sicherte das Gebiet weiträumig ab. Medien berichten von einem Ausnahmezustand rund um das betroffene Gebäude.