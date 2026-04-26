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Schüsse bei Trump-Dinner Das ist über den Schützen bekannt – Video zeigt Trumps Evakuierung

Dominik Müller

26.4.2026

Sicherheitskräfte im Einsatz, nachdem bei einem Galadinner in Washington Schüsse fielen.
Sicherheitskräfte im Einsatz, nachdem bei einem Galadinner in Washington Schüsse fielen.
Keystone

Ein festlicher Abend in Washington endet in einem Grosseinsatz der Sicherheitskräfte. US-Präsident Donald Trump muss nach einem bewaffneten Angriff evakuiert werden. Der Schütze ist Lehrer.

Dominik Müller

26.04.2026, 08:30

26.04.2026, 08:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim White House Correspondents’ Dinner in Washington fielen Schüsse.
  • Der Angreifer wurde von Sicherheitskräften überwältigt, Präsident Trump und alle Regierungsmitglieder blieben unverletzt.
  • Der Täter eröffnete vor der Sicherheitsschleuse mit mehreren Waffen das Feuer und wurde als 31-jähriger Lehrer und Spieleentwickler identifiziert.
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Das ist passiert

Bei einer Abendveranstaltung im Washington Hilton Hotel in der US-Hauptstadt Washington sind während des traditionsreichen White House Correspondents' Dinner Schüsse gefallen. Rund 2600 Gäste waren anwesend, darunter US-Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump, Vizepräsident JD Vance sowie zahlreiche Kabinettsmitglieder. Sicherheitskräfte reagierten umgehend, brachten die Anwesenden in Sicherheit und überwältigten den Angreifer.

In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, ist zu sehen, wie Trump von Sicherheitskräften abgeschirmt und aus dem Saal geführt wird.

So lief die Tat ab

Zunächst war nur von Knallgeräuschen die Rede, später bestätigten Berichte, dass mehrere Schüsse abgegeben wurden. Der Vorfall ereignete sich laut Secret Service vor der Sicherheitsschleuse zur Veranstaltung, wo der Täter mit einer Schrotflinte das Feuer eröffnete und auch auf einen Agenten schoss, der dank Schutzkleidung unverletzt blieb.

Videoaufnahmen, die Trump auf der Plattform Truth Social veröffentlichte, sollen zeigen, wie der Mann an Sicherheitskräften vorbeirennt, bevor diese eingreifen und ihn überwältigen.

Augenzeugen berichteten von mehreren lauten Schüssen, während schwer bewaffnete Einsatzkräfte den Bereich sicherten und den Angreifer schliesslich stoppten.

Der Schütze

Der mutmassliche Täter wurde als der 31-jährige Cole Tomas Allen aus Torrance in Kalifornien identifiziert. Er arbeitete laut öffentlichen Profilen als Teilzeitlehrer bei einem Nachhilfeanbieter und war zugleich als Entwickler von Videospielen tätig. Allen verfügt über einen Abschluss in Maschinenbau vom California Institute of Technology sowie einen Master in Informatik und hatte unter anderem ein eigenes Indie-Spiel veröffentlicht.

Donald Trump veröffentlichte ein Foto des verhafteten Schützen.
Donald Trump veröffentlichte ein Foto des verhafteten Schützen.
Truth Social

So war er bewaffnet

Nach Angaben der Behörden trug der Angreifer mehrere Waffen bei sich, darunter eine Schrotflinte, eine Pistole sowie mehrere Messer. US-Präsident Trump bezeichnete ihn als mutmasslichen Einzeltäter, auch die Ermittler gehen derzeit von einem sogenannten «Lone Wolf» aus.

Unklares Motiv

Das Motiv des Angriffs ist bislang unklar, ebenso wie die Frage, ob der Präsident selbst Ziel der Tat war. Der Verdächtige soll am Montag einem Bundesgericht vorgeführt werden und sich unter anderem wegen eines Angriffs auf einen Bundesbeamten sowie wegen des Einsatzes einer Schusswaffe bei einem Gewaltverbrechen verantworten.

Das sagt Trump

Der Präsident äusserte sich kurz nach dem Vorfall und lobte die schnelle Reaktion der Sicherheitskräfte. Er bestätigte, dass alle hochrangigen Regierungsmitglieder unverletzt geblieben seien, und kündigte an, das abgebrochene Dinner zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu wollen. Zugleich betonte er, dass ihn der Vorfall nicht von aktuellen politischen Themen ablenken werde.

Die Veranstaltung

Das White House Correspondents' Dinner gilt als traditionsreiche Veranstaltung der in Washington akkreditierten Journalisten und findet seit mehr als 100 Jahren statt. Üblicherweise nimmt der amtierende Präsident als Ehrengast teil, was in diesem Fall eine Premiere für Trump darstellte. Nach dem Zwischenfall wurde der Anlass zunächst unterbrochen und schliesslich vollständig abgebrochen.

US-Präsident Trump äusserte sich nach dem Vorfall an einer Medienkonferenz.
US-Präsident Trump äusserte sich nach dem Vorfall an einer Medienkonferenz.
Keystone

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