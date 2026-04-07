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«Provokation» in Istanbul Schüsse vor Israels Konsulat – ein Angreifer tot

SDA

7.4.2026 - 13:45

ARCHIV - Die Türkische Flagge ist vor blauem Himmel zu sehen (Symbolbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
ARCHIV - Die Türkische Flagge ist vor blauem Himmel zu sehen (Symbolbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Keystone

Bei einem Schusswechsel mit Einsatzkräften vor dem israelischen Konsulat in der türkischen Metropole Istanbul ist ein Angreifer getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden und in Gewahrsam, sagte der Gouverneur Davut Gül.

Keystone-SDA

07.04.2026, 13:45

07.04.2026, 14:08

Demnach wurden auch zwei Polizisten leicht verletzt. Zuvor hatten Medien berichtet, zwei Angreifer seien getötet worden.

Es handele sich um eine «Provokation», sagte Gül, ohne Details zu nennen. Die Hintergründe des Angriffs würden untersucht.

Konsulat nicht besetzt

Dem Sender CNN Türk zufolge hatten Bewaffnete versucht, in das siebte Stockwerk des Gebäudes zu gelangen. Auf Bildern waren Einsatzkräfte vor dem Konsulatsgebäude im Stadtteil Levent zu sehen. Ein Sprecher des israelischen Aussenministeriums teilte mit, Berichte über Schüsse in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul werden überprüft. Das Konsulat sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht besetzt gewesen.

Innenminister Mustafa Ciftci schrieb auf X, die Angreifer seien identifiziert worden. Sie seien aus der benachbarten Provinz Kocaeli mit einem Mietwagen nach Istanbul gekommen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft leitete offiziellen Angaben zufolge Ermittlungen ein.

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