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Secret Service-Agent verletzt Schüsse bei Dinner mit Trump – US-Präsident evakuiert

SDA

26.4.2026 - 07:17

Sicherheitskräfte schirmen Trump ab, nachdem Schüsse fielen.
Sicherheitskräfte schirmen Trump ab, nachdem Schüsse fielen.
Keystone

Ein bewaffneter Zwischenfall erschüttert eine hochrangige Veranstaltung in Washington. Mehrere Schüsse fallen, bevor Sicherheitskräfte den Täter festnehmen. Der Präsident blieb im Unterschied zu einem Agenten unverletzt.

Keystone-SDA

26.04.2026, 07:17

26.04.2026, 08:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Abendveranstaltung in Washington wurde ein Schütze festgenommen, nachdem mehrere Schüsse fielen.
  • US-Präsident Donald Trump und andere Regierungsmitglieder blieben unverletzt. Ein Beamter wurde angeschossen.
  • Sicherheitskräfte überwältigten den Täter vor der Sicherheitsschleuse, während Gäste Schutz suchten und die Veranstaltung unterbrochen wurde.
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Nach der Evakuierung von US-Präsident Donald Trump bei einer Abendveranstaltung in Washington ist ein Schütze festgenommen worden. Das teilte Trump nach dem Vorfall beim White House Correspondents' Dinner auf seiner Plattform Truth Social mit, auch der Secret Service bestätigte die Festnahme.

Bei der Veranstaltung waren auch Vizepräsident JD Vance und etliche andere Kabinettsmitglieder anwesend.

Wie Trump mitteilte, wurden keine Regierungsmitglieder verletzt. Allerdings sei ein Beamter der Sicherheitskräfte angeschossen worden, wie Trump bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus verkündete. Der Mitarbeiter des Secret Services sei aus kurzer Distanz von einer sehr schlagkräftigen Waffe getroffen worden, aber seine kugelsichere Weste habe ihn gerettet. «Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen, und es geht ihm gut.» Der Secret Service ist unter anderem für den Schutz der US-Präsidenten zuständig.

Sicherheitskräfte während des Vorfalls im Weissen Haus.
Sicherheitskräfte während des Vorfalls im Weissen Haus.
Keystone

Reporter berichtet von mehreren Schüssen

Laut einem Reporter von CNN gab ein Schütze mehrere Schüsse ab, ehe er von Sicherheitskräften überwältigt wurde. Auf einem Foto war zu sehen, wie bewaffnete Einsatzkräfte eine am Boden liegende Person umringen. Offizielle Angaben dazu, ob jemand verletzt wurde, gab es zunächst nicht. Seine Personenschützer hätten fantastisch reagiert, schrieb Trump auf Truth Social. Nach Angaben des Secret Service ereignete sich der Vorfall vor der Sicherheitsschleuse zur Veranstaltung in einem Hotel in der Hauptstadt.

Die Veranstaltung war nach dem Zwischenfall unterbrochen worden. Mehrere schwer bewaffnete Sicherheitsbeamte stürmten den Raum, Gäste verschanzten sich unter den Tischen. Der Präsident, First Lady Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden binnen Sekunden von der Bühne evakuiert.

Trump erstmals als Präsident bei Gala-Dinner dabei

Die Veranstalter hatten zunächst angekündigt, das Programm fortsetzen zu wollen. Wenig später hiess es jedoch, das Gala-Dinner werde beendet.

Donald Trump veröffentlichte ein Foto des verhafteten Schützen.
Donald Trump veröffentlichte ein Foto des verhafteten Schützen.
Truth Social

Trump forderte zunächst, die Veranstaltung fortzusetzen. Wenig später teilte er dann aber mit, das Gelände wegen Sicherheitsvorkehrungen verlassen zu müssen.

Die Journalisten-Vereinigung der im Weissen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den traditionsreichen Gala-Abend seit mehr als 100 Jahren. Der Präsident ist gewöhnlich Stargast – nur Trump, der Medien gern als «Feinde des Volkes» bezeichnet, nahm als Präsident bisher weder in seiner ersten noch in seiner zweiten Amtszeit Teil. Sein Auftritt am Samstagabend (Ortszeit) war eine Premiere.

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