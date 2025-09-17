Schulleiter von zwei Gymnasien kommt seit 5 Jahren nicht zur Arbeit

Trotz VersetzungSchulleiter von zwei Gymnasien kommt seit 5 Jahren nicht zur Arbeit
Sven Ziegler
Ein Gymnasialleiter im deutschen Emmerich ist seit 2019 krankgeschrieben – und auch nach einer Versetzung an ein zweites Gymnasium nie erschienen. Auch in der Schweiz hab es kürzlich einen ähnlichen Fall.
Ein Schulleiter aus dem deutschen Emmerich sorgt in Nordrhein-Westfalen für Diskussionen: Seit 2019 ist er krankgeschrieben – und nicht mehr an seiner Schule erschienen. Auch eine spätere Abordnung an das Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel brachte keine Veränderung. Dort sei der über 60-Jährige bis heute nicht aufgetaucht, berichtet die «Rheinische Post».
Für die betroffenen Schulen hat die Situation erhebliche Folgen. Sowohl das Willibrord-Gymnasium in Emmerich als auch das Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel haben seit Jahren nur kommissarische Leitungen. Solange der krankgeschriebene Schulleiter formal die Stellen besetzt, können diese nicht neu ausgeschrieben werden.
Wie lange der Mann ausfällt, ist unklar. Laut gut informierten Kreisen könnte er bis zur Pensionierung fernbleiben. Die Bezirksregierung versichert jedoch, beide Schulen würden trotz der ungewöhnlichen Personalie «stabil und verlässlich geführt».