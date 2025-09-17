  1. Privatkunden
Trotz Versetzung Schulleiter von zwei Gymnasien kommt seit 5 Jahren nicht zur Arbeit

Sven Ziegler

17.9.2025

Ein Schulleiter ist seit über 5 Jahren nicht erschienen. (Symbolbild)
Ein Schulleiter ist seit über 5 Jahren nicht erschienen. (Symbolbild)
Bild: IMAGO/Westend61

Ein Gymnasialleiter im deutschen Emmerich ist seit 2019 krankgeschrieben – und auch nach einer Versetzung an ein zweites Gymnasium nie erschienen. Auch in der Schweiz hab es kürzlich einen ähnlichen Fall. 

,

DPA, Sven Ziegler

17.09.2025, 18:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schulleiter des Willibrord-Gymnasiums in Emmerich fehlt seit fünf Jahren krankheitsbedingt.
  • Vor 18 Monaten wurde er an ein zweites Gymnasium versetzt, erschien dort aber ebenfalls nicht.
  • Beide Schulen haben seither nur kommissarische Leitungen.
Mehr anzeigen

Ein Schulleiter aus dem deutschen Emmerich sorgt in Nordrhein-Westfalen für Diskussionen: Seit 2019 ist er krankgeschrieben – und nicht mehr an seiner Schule erschienen. Auch eine spätere Abordnung an das Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel brachte keine Veränderung. Dort sei der über 60-Jährige bis heute nicht aufgetaucht, berichtet die «Rheinische Post».

Die Bezirksregierung Düsseldorf spricht von einem «besonderen und komplexen Fall». Anders als im Fall einer Duisburger Lehrerin, die seit 15 Jahren krankgeschrieben bei vollem Gehalt nicht mehr unterrichtet, habe es beim Schulleiter mehrfach amtsärztliche Untersuchungen gegeben. Ziel der Versetzung sei gewesen, durch einen wohnortnäheren Einsatz eine Wiedereingliederung zu erleichtern.

Erhebliche Folgen für die Schule

Für die betroffenen Schulen hat die Situation erhebliche Folgen. Sowohl das Willibrord-Gymnasium in Emmerich als auch das Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel haben seit Jahren nur kommissarische Leitungen. Solange der krankgeschriebene Schulleiter formal die Stellen besetzt, können diese nicht neu ausgeschrieben werden.

Wie lange der Mann ausfällt, ist unklar. Laut gut informierten Kreisen könnte er bis zur Pensionierung fernbleiben. Die Bezirksregierung versichert jedoch, beide Schulen würden trotz der ungewöhnlichen Personalie «stabil und verlässlich geführt».

Auch in der Schweiz gab es kürzlich einen ähnlichen Fall. 20 Monate lang bezog eine frühere Lehrerin in Dübendorf ZH Gehalt, obwohl sie gar nicht mehr angestellt war. Als die Stadt das Geld zurückforderte, zog sie durch alle Instanzen – erfolglos.

