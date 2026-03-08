Die Pädagogin soll während ihrer Amtszeit eigenmächtig Schulferien verlegt haben, um private Kreuzfahrten zu unternehmen. Clara Margais/dpa

Eine Schulleiterin auf der Isle of Wight hat ihre eigenen Regeln gemacht: Sie soll Schulferien für private Kreuzfahrten verlegt und Schulgelder zweckentfremdet haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Schulleiterin auf der Isle of Wight hat eigenmächtig Schulferien verlegt, um auf Kreuzfahrt zu gehen, und Schulgelder für private Ausgaben genutzt.

Sie nutzte zudem ein Schulauto für familiäre Zwecke.

Die Frau gestand Fehlverhalten ein und muss nun in einem Disziplinarverfahren mit einem möglichen Berufsverbot rechnen.

Auf der britischen Isle of Wight sorgt der Fall einer ehemaligen Schulleiterin für Aufsehen: Die Pädagogin soll während ihrer Amtszeit eigenmächtig Schulferien verlegt haben, um private Kreuzfahrten zu unternehmen. Ausserdem wird ihr vorgeworfen, Schulgelder für private Zwecke verwendet zu haben.

Wie die Lokalzeitung «Isle of Wight County Press» berichtet, nutzte die Frau zwischen 2021 und 2024 unter anderem ein Schulauto für familiäre Reisen und kaufte von Schulgeldern Campingausrüstung, eine Karaoke-Anlage und mindestens einen Fernseher. Der Nutzen für die Schule blieb unklar.

Bereits im März 2024 war gegen die Direktorin ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Sie habe in einer Erklärung Unehrlichkeit und mangelnde berufliche Integrität eingeräumt.

Ob sie jemals wieder als Schulleiterin arbeiten darf, ist derzeit offen. Im schlimmsten Fall droht ihr nach britischem Recht ein Berufsverbot.