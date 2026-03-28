Die frühere First Lady Jill Biden. (Archivbild) Bild: sda

Ein Personenschützer der früheren US-First-Lady Jill Biden hat sich aus Versehen selbst ins Bein geschossen. Der Vorfall passierte während einer Autofahrt.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein zum Schutz der früheren US-First-Lady Jill Biden abgestellter Agent des Secret Service hat sich selbst ins Bein geschossen.

Biden war bei dem Vorfall nicht in der Nähe.

Der Mann wurde im Spital behandelt und ist in einem stabilen Zustand. Mehr anzeigen

Ein zum Schutz der früheren US-First-Lady Jill Biden abgestellter Agent des Secret Service ist zur Gefahr für sich selbst geworden.

Wie die Behörden mitteilten, schoss sich der Mann am Freitag am Philadelphia International Airport versehentlich selbst ins Bein. Die Ehefrau des früheren Präsidenten Joe Biden sei währenddessen nicht in der Nähe gewesen, sagte Anthony Guglielmi, ein Sprecher des Secret Service, der Nachrichtenagentur AP.

Mann wird im Spital behandelt

Ersten Berichten zufolge sei der Mann in einem nicht behördlich gekennzeichneten Auto unterwegs gewesen, als er den Schuss ausgelöst habe, sagte Tanya Little von der Polizei in Philadelphia. Andere Beamte seien dem Verletzten zu Hilfe geeilt. Guglielmi sagte, der Mann sei in ein Spital gebracht worden, werde behandelt und befinde sich in stabilem Zustand.