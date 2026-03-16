In diesem Auto sass die schwangere Frau. KEYSTONE

Ein schwerer Verkehrsunfall in Ostwestfalen hat eine junge Frau das Leben gekostet. Die 18-Jährige, die schwanger war, wurde bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert und starb später an ihren Verletzungen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ostwestfalen ist eine schwangere 18-Jährige ums Leben gekommen.

Der 19-jährige Fahrer verlor laut Polizei die Kontrolle über das Auto, das anschliessend gegen einen Baum prallte.

Vier weitere junge Menschen im Fahrzeug wurden verletzt, darunter eine Frau schwer. Mehr anzeigen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ostwestfalen ist eine schwangere 18-jährige Frau ums Leben gekommen. Vier weitere junge Menschen, die sich im selben Auto befanden, wurden verletzt. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf die Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über den Wagen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte anschliessend gegen einen Baum.

Beim Aufprall wurden zwei Frauen, die auf der Rückbank sassen, aus dem Fahrzeug geschleudert. Die 18-Jährige erlag später ihren schweren Verletzungen. Eine weitere Mitfahrerin, eine 21-jährige Frau, wurde schwer verletzt.

Polizei prüft Sicherheitsgurte

Ob die beiden Frauen angeschnallt waren, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft nun die genauen Umstände des Unfalls.

Insgesamt befanden sich fünf junge Menschen in dem Fahrzeug. Neben der tödlich verletzten 18-Jährigen wurden vier weitere Insassen verletzt.