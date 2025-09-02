  1. Privatkunden
«Sie wollte ihm ein Leben schenken» Schwangere per Kopfschuss getötet – jetzt kämpft die Familie um das Leben des Babys

Sven Ziegler

2.9.2025

Katelynn Strate ist auf offener Strasse getötet worden.
Screenshot CNN

Ein 54-Jähriger hat im US-Bundesstaat Louisiana das Feuer auf ein Auto eröffnet und eine 17-jährige Schwangere tödlich getroffen. Ärzte retteten ihr Baby mit einem Notkaiserschnitt. Jetzt sammelt die Familie Spenden für die Zukunft des Kindes.

Redaktion blue News

02.09.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Louisiana wurde die 17-jährige Katelynn Strate bei einem Kopfschuss getötet.
  • Ihr Baby kam per Notkaiserschnitt zwei Monate zu früh, überlebte aber.
  • Die Familie sammelt Spenden und fordert eine harte Strafe für den mutmasslichen Täter.
Mehr anzeigen

Ein tragischer Fall erschüttert die USA: Im Bundesstaat Louisiana wurde die 17-jährige Katelynn Strate Ende August erschossen, als ein Autofahrer das Feuer auf ihr Fahrzeug eröffnete. Die junge Frau war schwanger – ihr Baby konnte im Krankenhaus durch einen Notkaiserschnitt gerettet werden.

Wie der Sender CNN berichtet, traf die Kugel Katelynn am Kopf. Sie wurde ins Spital gebracht, wo Ärzte sofort eingriffen. Das Kind kam rund zwei Monate zu früh zur Welt, wog nur 1,5 Kilogramm – überlebte aber.

Für die Mutter gab es keine Rettung: Gemeinsam mit den Angehörigen entschieden die Ärzte, die lebenserhaltenden Maschinen abzuschalten. Ihre Organe wurden gespendet. «Ihre Grosszügigkeit wird Leben retten, und wir sind unglaublich stolz auf diese letzte Tat der Güte», erklärte die Familie.

Die Angehörigen stehen nun vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen die Trauer um Katelynn bewältigen und gleichzeitig die Verantwortung für das Neugeborene übernehmen. Auf der Plattform GoFundMe startete die Familie deshalb einen Spendenaufruf für Beerdigungskosten, Arztrechnungen und Babybedarf. Bis Anfang September kamen mehr als 55'000 US-Dollar zusammen.

«Hat sich so darauf gefreut, Mutter zu werden»

Die Polizei hat den mutmasslichen Täter festgenommen. Der 54-jährige Barry W. sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird Mord zweiten Grades und mehrfacher versuchter Mord vorgeworfen. Katelynns Angehörige fordern, dass er die «volle Härte des Gesetzes» spürt und keinen Strafmilderungs-Deal erhält.

Die Familie gibt den Namen des Kindes zum Schutz noch nicht bekannt, versichert aber: «Wir wissen ohne Zweifel, dass Katelynn dieses Baby geliebt hat. Sie wollte ihm das Leben schenken und hat sich so darauf gefreut, Mutter zu werden», sagte eine Freundin der britischen Zeitung Daily Mail.

