Gangs lassen Kinder morden Schweden will jetzt auch 13-Jährige ins Gefängnis stecken

SDA

27.10.2025 - 22:10

Die schwedische Polizei wird imme rwieder zu Tatorten gerufen, an denen Kinder und Jugendliche im Auftrag von Gangs schwere Verbrechen verübt haben.
Die schwedische Polizei wird imme rwieder zu Tatorten gerufen, an denen Kinder und Jugendliche im Auftrag von Gangs schwere Verbrechen verübt haben.
Christine Olsson/AP/dpa/Symbolbild

Im Kampf gegen junge Bandenkriminelle will Schweden bei Kindern und Jugendlichen hart durchgreifen. Die Regierung will auch besonders junge Straftäter hinter Gittern bringen.

Keystone-SDA

27.10.2025, 22:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kriminelle Gangs in Schweden rekrutieren immer wieder Minderjährige für schwere Verbrechen bis hin zum Mord.
  • Im von schwerer Bandenkriminalität geplagten Land sollen daher bereits Straftäter im Alter von nur 13 Jahren in Jugendgefängnissen untergebracht werden.
  • Die Regierung in Stockholm lässt dafür besondere Abteilung in den Strafvollzugsanstalten schaffen.
Mehr anzeigen

Schweden ringt seit Jahren mit der steten Zunahme von schwerer Bandenkriminalität. Kriminelle Gangs rekrutieren auch immer wieder Minderjährige, damit diese für sie schwere Verbrechen bis hin zu Morden begehen: Schliesslich sind 13- und 14-Jährige nach heutiger Gesetzeslage noch nicht strafmündig

Ein Gesetzesvorschlag der liberal-konservativen Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson soll dies künftig für besonders schwere Straftaten ändern. Ab dem kommenden Sommer sollen bereits Straftäter im Alter von nur 13 Jahren in Jugendgefängnissen untergebracht werden.

Eine Senkung des Strafmündigkeitsalters für schwerste Straftaten sei unter anderem wichtig, um die Gesellschaft zu schützen, aber auch, um Kindern zu helfen, die kriminelle Bahn zu verlassen, erklärte Justizminister Gunnar Strömmer. Er sprach von zunächst 100 bis 150 Plätzen für Straftäter im Alter von 13 bis 17 Jahren.

Einsatzbereit sollen die separaten Jugendabteilungen nach Regierungsangaben ab dem 1. Juli 2026 sein. In sechs Haftanstalten sollen Abteilungen für Jungen, in zweien für Mädchen entstehen. Die jüngeren und älteren Jugendlichen sollen dabei voneinander getrennt werden – und das Ganze darf auch nicht gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstossen, wie das Ministerium klarmachte.

Schweden: Militär soll gegen Bandenkriminalität helfen

Schweden: Militär soll gegen Bandenkriminalität helfen

Schwedens Regierung hat nach mehreren Fällen mutmasslicher Bandenkriminalität im Land Konsequenzen gezogen. Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte am Donnerstag, er habe den Chef des Militärs und den Polizeipräsidenten einbestellt.

29.09.2023

