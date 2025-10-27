Schweden ringt seit Jahren mit der steten Zunahme von schwerer Bandenkriminalität. Kriminelle Gangs rekrutieren auch immer wieder Minderjährige, damit diese für sie schwere Verbrechen bis hin zu Morden begehen: Schliesslich sind 13- und 14-Jährige nach heutiger Gesetzeslage noch nicht strafmündig
Ein Gesetzesvorschlag der liberal-konservativen Regierung von Ministerpräsident Ulf Kristersson soll dies künftig für besonders schwere Straftaten ändern. Ab dem kommenden Sommer sollen bereits Straftäter im Alter von nur 13 Jahren in Jugendgefängnissen untergebracht werden.
Eine Senkung des Strafmündigkeitsalters für schwerste Straftaten sei unter anderem wichtig, um die Gesellschaft zu schützen, aber auch, um Kindern zu helfen, die kriminelle Bahn zu verlassen, erklärte Justizminister Gunnar Strömmer. Er sprach von zunächst 100 bis 150 Plätzen für Straftäter im Alter von 13 bis 17 Jahren.
Einsatzbereit sollen die separaten Jugendabteilungen nach Regierungsangaben ab dem 1. Juli 2026 sein. In sechs Haftanstalten sollen Abteilungen für Jungen, in zweien für Mädchen entstehen. Die jüngeren und älteren Jugendlichen sollen dabei voneinander getrennt werden – und das Ganze darf auch nicht gegen die UN-Kinderrechtskonvention verstossen, wie das Ministerium klarmachte.
