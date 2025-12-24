  1. Privatkunden
Geplante Anschläge auf Güterverkehr Schweiz liefert mutmasslichen Spion an Deutschland aus

SDA

24.12.2025 - 04:49

Ein im Thurgau festgenommener Tatverdächtiger wird am Dienstag zur Haftvorführung in den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gebracht.
Ein im Thurgau festgenommener Tatverdächtiger wird am Dienstag zur Haftvorführung in den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gebracht.
Bild: Keystone/dpa/Rene Priebe

Ein ukrainischer Staatsbürger ist aus der Schweiz nach Deutschland überstellt und dort inhaftiert worden. Er soll Anschläge auf den Gütertransport vorbereitet haben – im Auftrag Russlands.

Keystone-SDA

24.12.2025, 04:49

24.12.2025, 05:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sieben Monate nach dem Auffliegen von mutmasslich in russischem Auftrag geplanten Anschlägen auf den Güterverkehr in Deutschland ist ein im Mai in der Schweiz festgenommener Mann nach Deutschland überstellt worden.
  • Mit zwei Komplizen soll er sich nach früheren Angaben der Bundesanwaltschaft gegenüber mehreren mutmasslich von Russland beauftragten Personen bereiterklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu begehen.
  • Die beiden ebenfalls im Mai in Köln beziehungsweise in Konstanz festgenommen Komplizen wurden schon vor Monaten dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt.
Mehr anzeigen

Mehr als sieben Monate nach seiner Festnahme in Kreuzlingen TG ist ein mutmasslicher Agent nach Deutschland ausgeliefert worden. Der Verdächtige ist in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden.

Dieser schickte den Mann wegen mutmasslicher Agententätigkeit für Russland in Untersuchungshaft, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.Der Beschuldigte und zwei Komplizen sollen sich nach früheren Angaben der Behörde gegenüber mehreren mutmasslich von Russland beauftragten Personen bereiterklärt haben, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu begehen. Die Ukrainer sollten «arbeitsteilig von Deutschland aus an Empfänger in der Ukraine Pakete mit Spreng- oder Brandvorrichtungen versenden, die sich während des Transports entzünden würden».

Einer von ihnen habe Ende März in Köln zwei Testpakete aufgegeben, in denen sich unter anderem GPS-Tracker befanden. Den Auftrag hierzu erteilte den Ermittlungen zufolge der nun in Karlsruhe vorgeführte Mann. Ihn hatte der Generalbundesanwalt Mitte Mai im Kanton Thurgau festnehmen lassen. Von dort wurde er am Dienstag nach Deutschland überstellt.

Moskau setzt Amateure ein. Wird russische Sabotage in Europa immer gefährlicher?

Moskau setzt Amateure einWird russische Sabotage in Europa immer gefährlicher?

Nicht der einzige Vorfall dieser Art

Die beiden ebenfalls im Mai in Köln beziehungsweise in Konstanz festgenommen Komplizen wurden schon vor Monaten dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Beide kamen in Untersuchungshaft.

Fachleute und Behörden wie der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz hatten in den vergangenen Monaten mehrfach vor russischer Sabotage und Spionage gewarnt. Unter anderem war 2024 ein Luftfrachtpaket noch am Boden in einem Logistikzentrum Leipzig und nicht während des Fluges in Brand geraten. Das Paket hatte einen Brandsatz enthalten, der dort zündete und einen Frachtcontainer in Brand setzte.

Nord-Stream-Anschläge – Verdächtiger nach Karlsruhe überstellt

Nord-Stream-Anschläge – Verdächtiger nach Karlsruhe überstellt

STORY: Ein im Zusammenhang mit den Nord-Stream-Anschlägen festgenommener Ukrainer ist am Donnerstag von Italien nach Deutschland überstellt worden. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, soll der 49-Jährige am Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden. Festgenommen wurde er im Sommer während eines Urlaubs an der Adria auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls. Italiens oberstes Gericht hatte die Auslieferung genehmigt. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Verdächtigen gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Der Mann wird verdächtigt, die Sprengstoffanschläge auf die Ostsee-Pipelines in der Nähe der dänischen Insel Bornholm im September 2022 koordiniert zu haben. Bei den Explosionen waren die Leitungen schwer beschädigt worden. Russland hatte die Gaslieferungen über Nord-Stream-1 allerdings zuvor gestoppt. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe.

27.11.2025

