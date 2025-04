Der andere Papst – Franziskus ist tot Rom, 21.04.2025: Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war bekannt als Mann des Volkes – immer nah an den Menschen. Das Kirchenoberhaupt machte damit so einiges anders als seine Vorgänger. Am Morgen des 13. März 2013 war er noch Erzbischof von Buenos Aires – am Abend plötzlich Papst. Seine ersten Sätze als Pontifex waren eher schlicht: «Fratelli e sorelle, buonasera» – «Brüder und Schwestern, guten Abend». Die Unterschiede zum kurz zuvor zurückgetretenen Benedikt XVI. waren bereits da offensichtlich. In seinen 11 Jahren als Papst baute er die Strukturen um, holte Frauen in die Leitungsebene und verordnete dem Vatikan mehr Transparenz bei Finanzgeschäften. Er war der allererste Papst aus Lateinamerika und nach mehr als einem Jahrtausend der erste, der nicht aus Europa kam. Der erste Jesuit in diesem Amt. Und der erste, der sich den Namen Franziskus gab. 21.04.2025

Das Wirken des am Ostermontag verstorbenen Papstes Franziskus hat während seines Pontifikats auch in die Schweiz ausgestrahlt. In den Reaktionen zum Tod des 88-jährigen Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche würdigten viele Schweizerinnen und Schweizer sein Erbe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Papst Franziskus war für viele Schweizer Kirchenmänner und Politiker*innen ein Vorbild und Brückenbauer.

In den Reaktionen würdigen sie unter anderem seine klare Haltung, seinen Verdienst um die Frauenrechte in der Kirche und seine moralische Instanz. Mehr anzeigen

Der St. Galler Bischof Markus Büchel äusserte sich «tief traurig» über den Tod des Papstes. Mit ihm fehle ein ganz Grosser, dem die Kleinsten am wichtigsten waren. Besonders huldigte er seine bescheidene Art und nannte es ein Erlebnis, als Jorge Mario Bergoglio – wie der Papst mit bürgerlichem Namen hiess – am Abend vor seiner Wahl auf die Loggia trat, einfach «Buonasera» sagte und sich als Bischof von Rom vorstellte. Dies habe die Menschen berührt.

Auch der Schweizerische Katholische Frauenbund (SKF) bezeichnete in einem Nachruf diesen Abend als «unvergessen» und lobte überdies Franziskus' Einsatz für Frauenrechte in der Kirche. Er sei viel offener gewesen als sein Vorgänger, liess sich die Vizepräsidentin des SKF Katharina Jost Graf in einer Mitteilung zitieren. Aber er habe es nicht vollbracht, die Brücke zu schlagen von der gleichen Würde der Frauen zu gleichen Rechten auch in der Kirche.

Die Gleichstellung der Frauen war auch in der Reaktion der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) Thema. Unter Papst Franziskus seien Frauen in leitende Ämter befördert und nicht mehr tragbare Kirchenfunktionäre entlassen worden. Dabei liess die Präsidentin der EKS Rita Famos aber auch Vorbehalte anklingen. So warteten Frauen noch immer auf die Priesterweihe, und die Diskussion um die Ökumene sei weiterhin festgefahren.

Ein Mann deutlicher Worte

Der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain liess die Erinnerung an Franziskus' deutliche Worte nochmals hochleben. Auch wenn der Papst oft kritisiert worden sei, habe es ihn nie davon abgehalten, klar und deutlich seine Meinung kundzutun, schrieb Bonnemain. Erst am Ostersonntag habe er gesagt, dass es keinen echten Frieden ohne Abrüstung geben könne.

Dass der Papst am Ostermontag und im selbst ernannten «Jahr der Hoffnung» gestorben ist, sei symbolisch ziemlich schön, sagte der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), Charles Morerod, in einem Statement. Dass er in einem Jahr gegangen sei, das er selbst der Hoffnung gewidmet hatte, sei für Christen überaus wichtig. Denn es dominiere die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort habe.

Zwar habe man gesehen, dass es Papst Franziskus nicht besonders gut ging, dennoch erwartete Morerod seinen Tod nach eigenen Angaben noch nicht. Er erinnerte an seine erste Begegnung mit dem Papst, die von Einfachheit geprägt gewesen sei. Es sei diese Art und Weise gewesen, wie Jesus den Menschen begegnet war, so Morerod. Franziskus habe es verstanden, Verbindungen zu schaffen.

Reaktionen Schweizer Politiker*innen

Seine menschliche Wärme habe nicht nur Katholiken Trost gespendet, schrieb Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter auf X. Er sei ein grosser spiritueller Führer gewesen, der sich stets für den Frieden eingesetzt habe. Der Zürcher FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann schrieb, Franziskus' Persönlichkeit habe ihm Hoffnung auf eine Kirche gegeben, der er einmal wieder beitreten könnte. Doch es sei auch ihm nicht gelungen, die verkrusteten Strukturen zu durchbrechen.

Als moralische Instanz und als Versöhner würdigte auch der Generalsekretär des Europarates und frühere Bundesrat Alain Berset den verstorbenen Papst. «Was mich am meisten beeindruckt hat, war seine unerschütterliche moralische Klarheit – bei der Förderung von Gerechtigkeit und Versöhnung, bei der Verteidigung des Multilateralismus und bei der Wahrung des humanitären Rechts», schrieb er.

Der ehemalige Schweizergardist und SVP-Nationalrat Nicolas Kolly huldigte den Papst als «wahren heiligen Vater» und spendete seine Gedanken an seine Kameraden im Vatikan. Die Päpstliche Schweizergarde schrieb auf Facebook selbst, sie nehme mit tiefer Trauer Abschied und gedenke Franziskus in Dankbarkeit.