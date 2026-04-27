«Ich bin ruhig geblieben», sagte Ralf Heckner, Schweizer Botschafter in den USA, im Interview mit den Zeitungen von CH Media. Er habe sich rund zehn Meter vom Präsidenten entfernt im Saal befunden, als ein dumpfer Ton zu hören gewesen sei und Sicherheitskräfte sofort reagiert hätten.
Diese hätten US-Präsident Donald Trump sowie weitere Regierungsmitglieder rasch aus dem Raum gebracht. Die Anwesenden hätten sich «unter Tischen versteckt», während der mutmassliche Attentäter eine Etage höher überwältigt worden sei.
Er habe dank seiner guten Position nahe einer wichtigen Tür seinen Fluchtweg gekannt, sagte Heckner. «Ich hatte das Gefühl, dass die Lage sehr schnell unter Kontrolle war. Aber viele Leute waren sehr beunruhigt.»
Nach den Schüssen: Kann Trump den Vorfall für sich nutzen? – Gallery
Trump spricht nach den Schüssen zur Presse.
Bild: dpa
Am Samstagabend fielen beim White House Correspondents' Dinner mit Trump im Washington Hilton Hotel Schüsse .
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Trump triumphiert nach dem missglücktem Attentat in Butler. (Archivbild)
Bild: Keystone
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Trump spricht nach den Schüssen zur Presse.
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Am Samstagabend fielen beim White House Correspondents' Dinner mit Trump im Washington Hilton Hotel Schüsse .
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Trump triumphiert nach dem missglücktem Attentat in Butler. (Archivbild)
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Motiv und konkretes Ziel werden untersucht
Die geplanten Abendveranstaltungen seien trotz des Vorfalls durchgeführt worden, allerdings mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. «Es war aber kein Fest in einem überschwänglichen Rahmen», sagte Heckner.
Derweil suchen die Ermittler nach einem Motiv und konkretem Ziel des 31-jährigen Tatverdächtigen, der am Samstagabend (Ortszeit) versucht hatte, die Veranstaltung im Hilton Hotel zu stürmen. Bewaffnet war der Mann mit Schrotflinte, Handfeuerwaffe und mehreren Messern. Ein Beamter des Secret Service wurde Trump zufolge von mindestens einer Kugel getroffen und durch seine Schutzweste gerettet.
Schüsse in Washington: Wer ist der Verdächtige?
Schüsse fallen bei einem Gala-Dinner in Washington – ein Mann stürmt durch eine Sicherheitsschleuse und wird überwältigt. Viele US-Regierungsmitglieder waren bei der Veranstaltung anwesend, Trump wird von Personenschützern in Sicherheit gebracht.