Schweizer Diplomat liegt tot in Dienstwohnung in Pakistan

Die Schweizer Botschaft in Islamabad – Arbeitsort des verstorbenen Schweizer Verteidigungsattaché. Lukas Lehmann/KEYSTONE (Archivbild)

Ein Schweizer Diplomat wurde leblos in seiner Wohnung in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gefunden. Es ist bereits der zweite mysteriöse Todesfall unter Schweizer Diplomaten in dieser Region.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der für den Iran zuständige Schweizer Militärattaché ist in Islamabad verstorben.

Der 63-Jährige lag tot in seiner Dienstwohnung in der Schweizer Botschaft.

Die Todesursache ist vorerst unklar. Mehr anzeigen

Am Morgen des 5. März wurde ein Verteidigungsattaché der Schweizer Botschaft in Islamabad tot in seiner Dienstwohnung aufgefunden. Wie aus einer internen Mitteilung des Schweizer Verteidigungsdepartement hervorgeht, hat die Polizei keine Hinweise auf Fremdeinwirkung feststellen können. Die genaue Todesursache ist jedoch vorerst unklar. Das berichten die Zeitungen der CH Media.

Der Mann ist der zweite Botschafts-Mitarbeiter, der in der Region unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Erst im Mai 2021 fiel eine wichtige Angestellte der Schweizer Botschaft im Iran aus dem 17. Stock eines Hotels in Teheran. Die Ermittlungen zu dem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Das Verteidigungsdepartement drückt in einer Stellungnahme sein tiefstes Beileid aus und bot den Angehörigen Unterstützung an. Die Untersuchungen dauern an.