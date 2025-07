Mustapha Djemali sitzt in Tunesien hinter Gittern. Bild: ZVG

Der Schweizerisch-tunesische Doppelbürger Mustapha Djemali wird in Tunesien gefangen gehalten. Ihm wird ein «staatsfeindlicher Akt» vorgeworfen, weil er sich in dem Land für Geflüchtete eingesetzt hat.

tgre Gianluca Reucher

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der schweizerisch-tunesische Doppelbürger Mustapha Djemali wird seit gut einem Jahr in Tunesien gefangen gehalten.

Ihm wird vorgeworfen, sich für Geflüchtete eingesetzt zu haben. Menschenrechtsorganisationen fordern seine Freilassung.

Die Familie des 81-Jährigen beklagt, dass die offizielle Schweiz zu wenig für Djemalis Freilassung tue. Mehr anzeigen

Der harte Migrationskurs wurde ihm zum Verhängnis: Der schweizerisch-tunesische Doppelbürger Mustapha Djemali sitzt seit Mai 2024 in Tunesien in Haft. Der 81-Jährige soll sich für Geflüchtete im nordafrikanischen Land eingesetzt haben – und endete dafür hinter Gittern. Menschenrechtsorganisationen fordern die Freilassung von Djemali, wie SRF jetzt berichtet.

Berichten von Amnesty International zufolge ist Mustapha Djemali mit rund 30 Mitinsassen in einer Massenzelle untergebracht. «Hitze und fehlende Medikamente setzen ihm massiv zu», schreibt die Menschenrechtsorganisation und spricht von einem «umfassenden Angriff auf die Zivilgesellschaft in Tunesien und einer massiven Verschärfung der Asylpolitik».

Die Familie von Djemali wohnt in Genf und beklagt, dass die Schweiz zu wenig für seine Freilassung unternehme. Gegenüber SRF News betont das Schweizer Aussendepartement EDA, dass Mitarbeitende die Entwicklung in diesem Fall aufmerksam verfolgten und sich «auf sehr hoher Ebene» für Djemali einsetzten. Gleichzeitig schreibt das EDA aber, dass die konsularische Unterstützung für Doppelbürger eingeschränkt sein könne.

Tunesien geht knallhart gegen Geflüchtete und ihre Helfer vor

Der harte Migrationskurs vom tunesischen Präsidenten Kais Saied hat mit einem Deal zwischen dem nordafrikanischen Land und der EU zu tun: Im Austausch für finanzielle Unterstützung hatte Tunesien vor gut zwei Jahren zugesagt, Menschen von der Überfahrt nach Europa abzuhalten. Dabei gehen die Behörden rigoros gegen Geflüchtete vor – und auch gegen diejenigen, die den Menschen auf der Flucht helfen.

Mustapha Djemali ist ehemaliges Kadermitglied des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und soll sich in Tunesien nach Unterkünften für Asylsuchende umgesehen haben. Seine Hilfsorganisation schaltete Inserate, in denen sie Immobilienbesitzer nach entsprechenden Räumlichkeiten anfragten. «Im aufgeheizten Klima in Tunesien wurde ihm das als ‹staatsfeindlicher Akt› ausgelegt», erklärt SRF-Auslandredaktor Philipp Scholkmann.

Bei einer Razzia wurden Djemali und sein Projektmanager schliesslich in Untersuchungshaft genommen. Diese wurde inzwischen mehrfach verlängert.