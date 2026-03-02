  1. Privatkunden
Schweizer im angegriffenen Dubai «Wir verliessen die Party sofort. Jetzt habe ich nur meine Badehose dabei»

Lisa Stutz

2.3.2026

Am Samstagabend waren die ersten Raketen am Himmel über Dubai zu sehen.
Am Samstagabend waren die ersten Raketen am Himmel über Dubai zu sehen.
Benjamin Eisenring / zvg

Der Schweizer Benjamin Eisenring lebt seit mehreren Jahren in Dubai. Die Stadt steht seit dem Wochenende unter Beschuss des Irans. Der 30-Jährige war an einer Party, als er die ersten Raketen am Himmel sah. Im Interview mit blue News schildert er die Lage vor Ort.

Lisa Stutz

02.03.2026, 18:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Dubai sorgen anhaltende Raketen- oder Drohnenangriffe für grosse Verunsicherung. Viele Menschen bleiben in Gebäuden und Geschäfte sind leergekauft.
  • Der Schweizer Benjamin Eisenring, der in Dubai lebt, floh zu Freunden ausserhalb der Stadt, nachdem er die ersten Explosionen während einer Party miterlebt hatte.
  • Die Regierung informiert kaum, die Flughäfen sind geschlossen, Verletzte wurden gemeldet und die Lage bleibt ungewiss.
Mehr anzeigen

Wie ist die Stimmung gerade in Dubai?

Benjamin Eisenring: Es herrscht eine grosse Unruhe. Es ist beängstigend, wenn im Stundentakt Raketen über einen drüber fliegen. Die Leute halten sich vor allem im Innern von Gebäuden auf. In vielen Läden hat es leere Regale, weil sich die Leute zum Beispiel mit Fleisch eingedeckt haben. Wir wissen nicht, wie lange die Situation so bleiben wird.

Wo befanden Sie sich, als es am Samstag losging?

Ich lebe seit ein paar Jahren im Stadtzentrum von Dubai. Ich war gerade an einer Housewarming-Party bei einer Freundin. Zuerst hörten wir es immer wieder knallen, weil die Raketen in der Luft abgefangen wurden. Als wir die ersten Raketenteile Richtung Land fliegen sahen, war klar: Wir müssen hier weg. Wir haben sofort unsere Sachen gepackt und sind gegangen.

Schweizer im angegriffenen Dubai: «Ich habe nur meine Badehose dabei»

Schweizer im angegriffenen Dubai: «Ich habe nur meine Badehose dabei»

Seit dem Wochenende steht – unter anderem – Dubai unter Beschuss des Irans. Der Schweizer Benjamin Eisenring lebt seit mehreren Jahren in der Stadt. Er war an einer Party, als er die ersten Raketen am Himmel sah. Er berichtet über die Lage vor Ort.

02.03.2026

Ausblick von der Housewarming-Party auf Raketen am Himmel.

Wohin?

Ein Freund von mir hat ein Haus, das sich etwas ausserhalb befindet. Wir sind direkt von der Party dahin gefahren. Ich habe darum nur meine Badehose dabei.

Und was machen Sie jetzt dort?

Abwarten. Es ist ein sehr komisches Gefühl, wir können nichts machen und müssen auf Informationen warten. Von der Regierung gibt es so gut wie keine Kommunikation. Sie meldeten am Sonntag lediglich, dass sie «alles unter Kontrolle haben seit dem Morgen». Zwei, drei Stunden später gab es allerdings wieder Anschläge. Ich bin Teilhaber einer Firma und wir haben unseren Angestellten jetzt erstmal für Montag und Dienstag frei gegeben. Mal schauen, wie sich die Situation weiter entwickelt. Die Nacht von Sonntag auf Montag war ruhig, heute um 9.30 Uhr Ortszeit ging es aber wieder los. Es fliegen regelmässig Raketen über unsere Köpfe – vielleicht sind es auch Drohnen-Bomben, wir sind uns nicht sicher. Am Himmel sind nun auch immer mehr Jets unterwegs.

Haben Sie Angst?

Ich spüre eine extreme Unruhe. Es ist komisch, als Schweizer auf einmal an einem Ort zu wohnen, der unter Beschuss ist. Zumal man das hier in Dubai nie erwartet hätte – eine Stadt mit solchen Beziehungen und Investments. Mein Fahrer hat gestern Nachmittag ein Video aus unserem Garten gemacht, auf dem man sieht, wie ein Raketenteil herabfällt. Es hat mehrere Menschen in unserem Quartier verletzt. Andernorts in Dubai haben Raketenteile bereits Menschenleben gekostet. Ich würde mich gerne ganz in Sicherheit bringen, aber die Flughäfen sind alle zu. Es bleibt uns im Moment nichts anderes übrig als abzuwarten. Wir haben genug zu Essen und zu Trinken, von dem her ist es in Ordnung.

Schweizer in Dubai: Video zeigt Raketen, die vom Himmel fallen

Schweizer in Dubai: Video zeigt Raketen, die vom Himmel fallen

Seit dem Wochenende steht – unter anderem – Dubai unter Beschuss des Irans. Der Schweizer Benjamin Eisenring lebt seit mehreren Jahren in der Stadt. Er hat uns ein Video geschickt, das zeigt, wie Raketen vom Himmel fallen.

02.03.2026

Dieses Video aus dem Garten des Hauses, wo sich Benjamin Eisenring gerade befindet, zeigt, wie Raketenteile vom Himmel fallen.

