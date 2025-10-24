Schweizer Firmen trotzen Trumps Zollhammer – aber der Schein trügt

Verhängte am Schweizer Nationalfeiertag Strafzölle auf Schweizer Exporte: US-Präsident Donald Trump. Bild: Keystone/EPA/Bloomberg/Kent Nishimura

Schweizer Exporte in die USA legten im September kräftig zu. Ist der Zollhammer von US-Präsident Donald Trump bereits verdaut? Ein Experte ordnet ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Exporte in die USA stiegen im September trotz der US-Strafzölle um 43 Prozent an.

Besonders betroffen von den Zöllen ist die MEM-Industrie (Maschinen, Elektro, Metalle), deren Exporte massiv eingebrochen sind.

Gemäss Ökonom Claude Maurer führt die Zollpolitik neben kurzfristigen Ausschlägen auch zu Investitionsunsicherheit. Mehr anzeigen

Seit August gilt für viele Schweizer Produkte ein Strafzoll von 39 Prozent. US-Präsident Donald Trump verkündete seinen Zollhammer ausgerechnet am Schweizer Nationalfeiertag. Und doch: Nach einem Einbruch im August schnellten im September die Exporte über den Atlantik überraschend in die Höhe. Ist der Zollschock bereits verdaut?

Wie die neusten Zahlen des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zeigen, stiegen die Schweizer Exporte im September insgesamt um 3,4 Prozent auf 22,8 Milliarden Franken. Real – also preisbereinigt – ergibt sich immer noch ein Plus von 2,7 Prozent.

Besonders erstaunlich: Die Ausfuhren in die USA schnellten um 43 Prozent nach oben, nachdem sie im August noch um mehr als 20 Prozent eingebrochen waren. Damit erreichten sie den höchsten Monatswert seit Anfang Jahr.

Laut BAZG ist dieses starke Plus vor allem der Chemie- und Pharmaindustrie zu verdanken. Deren Ausfuhren legten wertmässig massiv zu, obwohl die exportierte Menge sogar zurückging. Der Grund: einzelne Chargen mit hohem Warenwert.

«Monatszahlen sind derzeit schwierig zu interpretieren. In Erwartung von Zöllen wurden vielerorts Lager aufgestockt – andere Branchen liefern kaum mehr und zehren nun von diesen Beständen», bestätigt Claude Maurer, Chefökonom von BAK Economics, auf Anfrage von blue News. Hingegen werde in Branchen, die hohe Zölle bezahlen müssen, kaum mehr geliefert und von den Lagern gezehrt.

Mit anderen Worten: Der September war ein Ausreisser nach oben – getrieben von Sondereffekten, nicht von einer nachhaltigen Trendwende.

Trump-Zölle zeigen Wirkung – aber nicht überall

Besonders betroffen vom Zollhammer sind Maschinen, Elektrogeräte, Metalle und Luxusgüter wie Uhren. Die Folgen zeigten sich rasch: Im August brachen die Exporte über den Atlantik um mehr als ein Fünftel ein – auf den tiefsten Stand seit Ende 2020.

Maurer spricht denn auch von «geschäftsschädigenden Zöllen, die derzeit jedoch nur rund 50 Prozent des Exportvolumens betreffen». Der Grund: für die Pharmabranche gelten die Strafzölle nicht. Ganz anders die sogenannte MEM-Industrie, der Sektor der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie und die grösste industrielle Arbeitgeberin der Schweiz. Maurer: «Für die MEM-Industrie ist die Lage schlimm. Deren Einbruch ist massiv, der Export liegt aktuell mehrere hundert Millionen Franken unter Vorjahr.»

Die Firmen der MEM-Industrie haben besonders mit der Zollsituation zu kämpfen. Bild: Keystone

Insgesamt exportierte die Schweiz im dritten Quartal Waren im Gesamtwert von 11,7 Milliarden Franken in die USA – rund 8 Prozent weniger als im Vorquartal. Der Exportüberschuss sank von 9,4 auf 8,6 Milliarden Franken. Gegenüber dem Jahresbeginn (15,3 Milliarden) bedeutet das ein Rückgang um satte 44 Prozent.

Trotzdem bleibt der Überschuss hoch. Zur Erinnerung: Den Handelsüberschuss bezeichnete Trump als Hauptgrund für die Einführung der Strafzölle. Er wirft der Schweiz vor, überproportional von den Handelsbeziehungen zu profitieren.

US-Einbruch bei Uhren-Exporten

Auch die Schweizer Uhrenindustrie leidet unter Trumps Zollpolitik. Laut dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) sanken die Ausfuhren im September um 3,1 Prozent auf 1,99 Milliarden Franken. In die USA brachen sie gar um 56 Prozent ein – nach einem Minus von 20 Prozent im August.

Seit Einführung der Strafzölle im August gilt der US-Markt als Problemzone. Viele Hersteller hatten in den Monaten davor ihre Lager gefüllt, um Strafzöllen zuvorzukommen. Jetzt wird abverkauft, statt produziert.

Im September wurden Schweizer Uhren im Wert von insgesamt 1,99 Milliarden Franken ins Ausland exportiert. Bild: Keystone

Hinzu kommt gemäss Maurer, dass die Nachfrage nach Uhren global schwach ist. Die Zölle verschärfen die Situation zusätzlich. Immerhin sorgen andere Regionen für Entlastung: Nach Hongkong (+21 %), China (+18 %) und Grossbritannien (+15 %) gingen wieder deutlich mehr Uhren. Grossbritannien stieg sogar zum wichtigsten Absatzmarkt der Schweizer Uhrenindustrie auf.

Gold verliert an Glanz – Pharma bleibt Fels in der Brandung

Die vor wenigen Monaten noch stark diskutierten Goldexporte in die USA haben ihren Glanz verloren. Anfang Jahr schnellte der Wert auf über 13 Milliarden Franken, seither hat sich die Lage normalisiert: Im August wurden 240 Millionen Franken exportiert, im September 650 Millionen – ein Bruchteil der früheren Werte.

So dürfte Schweizer Gold für Trump derweil kaum mehr ein Problem sein – zumal sich die Befürchtungen, dass auch Goldausfuhren unter das Zollregime fallen könnten, mittlerweile als unbegründet erwiesen haben.

Viel höher gewichtet Claude Maurer die Rolle der Pharmaindustrie. Deren Einfluss bezeichnet er als «massiv».

Tatsächlich hat die Pharmaindustrie den Rückgang anderer Sektoren fast im Alleingang aufgefangen. Zwar gingen ihre Ausfuhren im dritten Quartal um 7,2 Prozent auf 35,8 Milliarden Franken zurück – doch ihr Anteil am Gesamtexport bleibt überragend.

Der starke Franken bleibt Herausforderung

Neben den Zöllen ist der Franken der zweite grosse Gegner der Exportwirtschaft. Er notiert sowohl nominal als auch real auf Rekordniveau. Maurer sieht die Lage differenziert: «Der Franken ist rekordstark, aber entscheidend ist die Geschwindigkeit der Aufwertung – und die war nur beim US-Dollar hoch.»

Die Güter, die in die USA verschifft werden, seien in der Regel wenig preiselastisch – beispielsweise Pharma oder Luxusuhren. «Entsprechend ist die Frankenstärke eines der Probleme, mit dem die Unternehmen umgehen können», so Maurer.

«Unsicherheit ist Gift für Investitionen» Claude Maurer Chefökonom BAK Economics

Anders sieht es für Maschinenbauer und Zulieferer aus, die in Dollar fakturieren und knappe Margen haben. Hier kann eine Aufwertung rasch zum Problem werden.

Unsicherheit lähmt Investitionen

Maurer betont, dass die wirtschaftlichen Folgen über die reinen Zölle hinausgehen: «Die Zollpolitik wirkt sich über Unsicherheit auf die Investitionsstimmung aus. Unsicherheit ist Gift für Investitionen.» Viele Firmen zögern mit grösseren Projekten, solange unklar ist, ob Trump seine Handelspolitik weiter verschärft.

Auch andere Ökonomen sehen die Situation ähnlich. Daniel Hartmann von Bantleon mahnt, die Monatsbewegungen nicht überzubewerten: «Einzelne Monatszahlen sollten nicht überinterpretiert werden. Der August war wohl ein Ausrutscher nach unten.»

Susan Joho von Julius Bär sieht immerhin eine leichte Entspannung im Verhältnis zu den USA: «Aus Trumps Sicht dürfte der abnehmende Handelsbilanzüberschuss der Schweiz in die richtige Richtung gehen. Der hohe Überschuss Anfang Jahr war vor allem ein Vorzieheffekt wegen der erwarteten Zollerhöhungen.»