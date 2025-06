Ein Mitarbeiter des schweizerischen Nachrichtendienstes soll eine russische IT-Firma mit Daten versorgt haben. sda

Ein Schweizer Nachrichtendienstler soll jahrelang vertrauliche Daten an die russische Firma Kaspersky weitergegeben haben – mit möglichem Zugang für russische Geheimdienste. Eine SRF-Recherche offenbart einen Skandal mit internationalem Sprengstoff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein NDB-Cyberteam soll jahrelang vertrauliche Daten an die russische Firma Kaspersky weitergegeben haben – mit möglichem Zugriff russischer Geheimdienste wie GRU und FSB.

Trotz Warnungen aus dem Ausland reagierte der Nachrichtendienst erst 2020, nachdem bereits brisante Informationen etwa zum Skripal-Fall betroffen gewesen sein könnten.

Der Skandal erschüttert das internationale Vertrauen in den Schweizer Nachrichtendienst, während interne Versäumnisse und mögliche fortbestehende Russland-Kontakte untersucht werden. Mehr anzeigen

Die Enthüllungen sind brisant und werfen einen Schatten auf den Schweizer Nachrichtendienst NDB: Über Jahre hinweg soll ein Cyberteam des NDB vertrauliche Informationen an die russische Softwarefirma Kaspersky weitergegeben haben – mit potenziell lebensgefährlichen Folgen. Das berichtet das SRF in einer grossangelegten Recherche.

Was 2020 mit einem geheimen Treffen in einem stillgelegten Genf begann, hat sich inzwischen zu einem der grössten Sicherheits-Skandale der jüngeren Schweizer Geschichte entwickelt. Im Zentrum steht ein NDB-Mitarbeiter – genannt W. – und seine enge Kooperation mit der russischen Firma Kaspersky, die laut westlichen Geheimdiensten eng mit dem Kreml verbunden ist. Besonders brisant: Über Kaspersky sollen Informationen an russische Nachrichtendienste wie den GRU und den FSB gelangt sein.

Ein befreundeter Geheimdienst warnte: Leben seien in Gefahr. Besonders prekär ist der zeitliche Zusammenhang mit dem Skripal-Fall in England im Frühjahr 2018. Schweizer Geheimdienstkreise waren damals in die Aufklärung involviert – und nun steht der Verdacht im Raum, dass Informationen zum Fall an Russland durchgesickert sind.

Ein Dienst im Dienst: Geheimdienst mit Eigenleben

Laut einem internen Bericht agierte das Cyberteam des NDB teilweise autonom. Eigene Server, private Handys für dienstliche Kommunikation, geheime Absprachen – der Bericht liest sich wie ein Spionageroman. Sogar Malware-Samples – zentrale Beweise bei Cyberangriffen – sollen als «Geschenk» an Kaspersky gegangen sein.

Das russische IT-Unternehmen Kaspersky, einst ein international respektierter Spezialist für PC-Sicherheit, hat schon seit Jahren einen schweren Stand im Westen. Pavel Golovkin/AP/dpa

Kommunikation und Datenflüsse wurden zum Teil nicht dokumentiert, mit privaten E-Mail-Adressen oder Threema-Chats abgewickelt. Kaspersky war laut dem Bericht für das Team «essentiell» – da der NDB angeblich nicht über ausreichende eigene Mittel zur Cyberaufklärung verfügte. Eine gefährliche Abhängigkeit, wie sich nun zeigt.

Warnungen – und jahrelanges Schweigen

Bereits ab 2018 gingen Hinweise aus befreundeten Diensten beim NDB ein. Sie warnten explizit vor W. und einer illegalen Datenweitergabe an Russland. Doch es dauerte zwei Jahre, bis der Nachrichtendienst reagierte.

Erst 2020 wurde W. suspendiert. Dass er beim Abgang seinen Dienst-Laptop mitnahm und später offenbar Daten gelöscht wurden, sorgte für zusätzliche Irritationen. Wer diese Löschungen anordnete, bleibt bis heute ungeklärt.

Der neue Verteidigungsminister Martin Pfister zeigt sich entschlossen. Er kündigte eine externe Administrativ-Untersuchung an, um die Umsetzung früherer Empfehlungen zu prüfen – insbesondere, ob weiterhin inoffizielle Kontakte zu russischen Akteuren bestehen. Die Aufsichtsbehörde AB-ND kritisierte jüngst, dass bis Januar 2025 im Cyberteam des NDB immer noch kein Vieraugenprinzip etabliert war.

Der ehemalige Chef W. weist alle Vorwürfe zurück

W., der mittlerweile als Cyber-Experte tätig ist und öffentlich auftritt, lässt über seinen Anwalt mitteilen, dass die Vorwürfe «völlig aus der Luft gegriffen» seien. Im Rahmen der internen Untersuchung sei er umfassend kooperativ gewesen, es seien keine Vorwürfe gegen ihn erhoben worden.

Insider wie Ex-BND-Vize Arndt Freytag von Loringhoven warnen: Ein Verdacht wie dieser belaste das Vertrauen unter den Geheimdiensten schwer. Offenbar liefen viele Kooperationen mit der Schweiz nur noch auf Sparflamme. Ob sich das Vertrauen je vollständig wiederherstellen lässt, bleibt fraglich.