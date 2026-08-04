Nördlich der Hauptstadt Bangui in der Zentralafrikanischen Republik sind ein Schweizer Geologe und ein einheimischer Minenarbeiter getötet worden.

Soldaten in der Hauptstadt Bangui: Die Zentralafrikanische Republik zählt trotz ihrer reichen Bodenschätze zu den ärmsten Ländern der Welt und ist seit Jahren von Instabilität geprägt.

Darum geht's Ein Schweizer Geologe und ein einheimischer Minenarbeiter sind in der Zentralafrikanischen Republik getötet worden.

Der Angriff ereignete sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Nähe des Dorfes Gbango-Carriere, etwa 55 Kilometer nördlich von Bangui.

Dabei sei auch ein Stabsfeldwebel der Armee der Zentralafrikanischen Republik entführt worden.

Maggini arbeitete für ADMOG Gold, ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Verträgen in dem von einem langjährigen Bürgerkrieg heimgesuchten afrikanischen Land. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Schweizer Geologe und ein lokaler Minenarbeiter sind in der Zentralafrikanischen Republik nördlich der Hauptstadt Bangui getötet worden. Das teilte die örtliche Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Geologe Luca Maggini und der Minenarbeiter seien am vergangenen Donnerstagabend (30.07.) von nicht identifizierten Männern entführt und später getötet worden, sagte Frédéric Pounou, ein Geologe, der zum Zeitpunkt der Entführung mit Maggini zusammenarbeitete.

«Als er das Gelände verliess, geriet er in die Hände der Angreifer», sagte Pounou. Der Angriff ereignete sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Nähe des Dorfes Gbango-Carriere, etwa 55 Kilometer nördlich von Bangui. Dabei sei auch ein Stabsfeldwebel der Armee der Zentralafrikanischen Republik entführt worden.

Maggini arbeitete laut Pounou für ADMOG Gold, ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Verträgen in dem afrikanischen Land.

Dauerkrise seit 2013

Die Zentralafrikanische Republik zählt trotz ihrer reichen Bodenschätze zu den ärmsten Ländern der Welt und ist seit Jahren von Instabilität geprägt. Sie gehört zu den Ländern Afrikas, in denen die russische Söldnergruppe Wagner erstmals aktiv wurde.

Der Konflikt in dem Land begann 2013, nachdem überwiegend muslimische Rebellen die Macht übernommen und den damaligen Präsidenten François Bozizé zum Rücktritt gezwungen hatten. Durch ein Friedensabkommen zwischen der Regierung und 14 bewaffneten Gruppen im Jahr 2019 konnte der Konflikt zwar eingedämmt werden, sechs der Gruppen zogen sich später jedoch aus der Vereinbarung zurück.