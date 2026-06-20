Jahrelang tagte das Netzwerk im Verborgenen. Nun offenbart ein Datenleck, wer sich in Peter Thiels exklusivem «Dialog»-Zirkel versammelt: Minister, Milliardäre, Tech-Bosse und Spitzenpolitiker aus aller Welt. Die Enthüllung wirft Fragen nach Transparenz und politischem Einfluss auf.

Tech-Milliardär Peter Thiel gilt als rechter Vernetzer, steht nah an der Seite von Donald Trump und dessen MAGA-Lager und wird von Kritikern als elitärer Demokratie-Feind gesehen. (Symbolbild)

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Datenleck hat erstmals Hunderte mutmassliche Teilnehmende des geheimen «Dialog»-Netzwerks von Tech-Milliardär Peter Thiel offengelegt.

Die Liste umfasst Spitzenpolitiker, Tech-Unternehmer, Regierungsvertreter und Medienmacher aus den USA, Europa und dem Nahen Osten.

Experten warnen vor dem wachsenden Einfluss solcher intransparenten Elitenzirkel auf politische und gesellschaftliche Entscheidungen.

Ein Datenleck hat die Namen zahlreicher Teilnehmer*innen des bislang weitgehend abgeschottet agierenden «Dialog»-Netzwerks von Tech-Investor Peter Thiel offengelegt, der dem MAGA-Lager von US-Präsident Donald Trump nahesteht. Die Daten stammen nach Angaben der Schweizer Hacktivistin Maia Arson Crimew aus dem Quellcode der «Dialog»-Website. Crimew veröffentlichte eine Liste mit 113 mutmasslichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Der Leak wurde am Montag im Internet Archive festgehalten. Dort konnte der «Guardian» die Informationen unabhängig verifizieren.

Das US-Medium «Wired» berichtet zudem über eine weitere Teilnehmerliste für das im August 2026 geplante Treffen mit 222 namentlich genannten Personen. Dort werden Teilnehmer*innen unter anderem als «aktive Mitglieder» oder «Gäste» geführt. Geplante Gesprächsrunden sollen demnach Themen wie Atomkraft, geopolitische Konflikte und gesellschaftliche Zukunftsfragen behandeln.

Elitennetzwerk wollte unter sich bleiben

Das seit 2006 bestehende Netzwerk organisiert exklusive Treffen für geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Zu den auf der Liste genannten Personen zählen unter anderem Elon Musk, Jared Kushner, US-Finanzminister Scott Bessent, EU-Kommissionsvizepräsidentin Kaja Kallas, OpenAI-Präsident Greg Brockman, YouTube-Chef Neal Mohan, Risikokapitalgeber und Mitbegründer von Palantir Joe Lonsdale, der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt, von Novartis-CEO Vas Narasimhan sowie mehrere US-Senatoren, Gouverneure und europäische Spitzenpolitiker. Prominente Schweizer Teilnehmer*innen sind aus den bisher veröffentlichten Unterlagen nicht bekannt.

Unklar bleibt, welche Rolle die Genannten tatsächlich bei «Dialog» spielen. Mehrere Politiker betonten gegenüber dem «Guardian», weder Mitglieder der Organisation zu sein noch regelmässig an Veranstaltungen teilgenommen zu haben.

Problem für demokratische Kontrolle

Kritiker*innen sehen in solchen Netzwerken ein wachsendes Problem für demokratische Kontrolle. Die Politikwissenschaftlerin Janine Wedel erklärte gegenüber dem Guardian, gerade an diesen Orten träfen finanzielle, technologische und politische Macht zusammen und prägten gesellschaftliche Debatten fern öffentlicher Kontrolle.

Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch frühere Verbindungen des Netzwerks zum später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Eine Einladung zu einem «Dialog»-Treffen im Jahr 2014 tauchte in den von der US-Regierung veröffentlichten Unterlagen auf. Ob Epstein jemals teilnahm, ist jedoch nicht bekannt.

Jens Spahn nahm mehrmals an Treffen teil

CDU-Fraktionschef Jens Spahn hat nach eigenen Angaben seit 2018 fünfmal an Veranstaltungen des «Dialog»-Netzwerks des US-Tech-Investors Peter Thiel teilgenommen. Das bestätigte ein Sprecher Spahns auf Anfrage von «Correctiv».

Demnach besuchte Spahn Treffen in Irland (2018), Italien (2019), Portugal (2022), Spanien (2023) und Deutschland (2024). Für das nächste Treffen im August 2026 in Irland sei er ebenfalls eingeladen worden, habe jedoch abgesagt.

Wie eng Spahn mit der Organisation verbunden ist, bleibt unklar. Auf die Frage nach einer möglichen Mitgliedschaft reagierte sein Büro nicht direkt. Sein Sprecher erklärte lediglich, Spahn sei Peter Thiel im Rahmen des Formats nie begegnet.