Raketen und Drohungen: Iran und Israel setzen Krieg fort

Tel Aviv/Teheran, 14.06.2025: Iran und Israel setzen Krieg fort: Zwischen den Erzfeinden ist keine Deeskalation in Sicht. Israel wird nach Angaben der Streitkräfte im Morgengrauen erneut mit Raketen angegriffen. Mehrere Menschen sind verletzt und Wohngebäude schwer beschädigt worden. Die Bevölkerung könne die Schutzräume dennoch wieder verlassen, solle sich aber weiterhin in ihrer Nähe aufhalten. Der Iran habe mit Angriffen auf zivile Ziele eine rote Linie überschritten und werde einen «sehr hohen Preis» zahlen, droht Israels Verteidigungsminister Israel Katz. Der Iran reagiert umgehend auf die Drohungen: Dann würden wichtige Wirtschafts- und Energiezentren in Israel «sofort und weitaus zerstörerischer und verheerender» angegriffen, schrieb die als Sprachrohr der iranischen Elitestreitkräfte bekannte Nachrichtenagentur Fars. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran war in der Nacht Berichten zufolge wieder die Luftabwehr aktiv. Augenzeugen und örtliche Medien meldeten Explosionen im Zentrum und Nordosten der Millionenstadt.

14.06.2025