Schweizer in der Nähe von Turin niedergestochen

Polizei sichert Tatort. Screen X

Ein 36-jähriger Schweizer ist bei einem Streit in einem Ort in der Nähe von Turin niedergestochen worden. Die Polizei hat den mutmasslichen Angreifer festgenommen.

tcar Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Streit im italienischen Banchette di Ivrea ist ein Schweizer niedergestochen worden.

Die Polizei hielt nach der Gewalttat den mutmasslichen 29-jährigen Täter an.

Der 36-jährige Schweizer liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus. Mehr anzeigen

Ein Schweizer ist am Sonntagmorgen bei einem Streit in Banchette di Ivrea, in der Nähe von Turin (Piemont), angegriffen worden. Bei der Auseinandersetzung wurde ihm in die Brust gestochen. Die Polizei hielt nach der Gewalttat den mutmasslichen 29-jährigen Täter an.

Der 36-jährige Schweizer liege in kritischem Zustand im Krankenhaus Giovanni Bosco in Turin, schrieb die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag. Beim Vorfall trug er eine Uniform eines Fasnachtsvereins von Ivrea, wo am Sonntag die traditionelle Orangenschlacht der historischen Fasnacht stattfand.